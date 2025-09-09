M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I n u n m o m e n t o d i c o n v u l s i c a m b i a m e n t i , m u t a a n c o r a ( m a r e s t a p r i v i l e g i a t o ) i l r a p p o r t o d e g l i i t a l i a n i c o n i l c i b o . Q u e l r i p e n s a m e n t o p r o f o n d o d e l p r o p r i o s i s t e m a v a l o r i a l e e d e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e s i r i t r o v a r i f l e s s o n e l m o d o i n c u i g l i i t a l i a n i s i r a p p r e s e n t a n o a t a v o l a . R i s p e t t o a l 2 0 2 2 g l i i t a l i a n i c h e s i i d e n t i f i c a n o c o n u n ’ i d e n t i t à a l i m e n t a r e a n c o r a t a e s c l u s i v a m e n t e a l l a t r a d i z i o n e s c e n d o n o d a l 3 4 % a l 2 2 % , m e n t r e c r e s c e l a p e r c e n t u a l e d i c h i a u t o d e f i n i s c e i l p r o p r i o s t i l e a s s o c i a n d o l o e s c l u s i v a m e n t e a a b i t u d i n i a l i m e n t a r i i n n o v a t i v e ( d a l 2 3 % a l 3 1 % ) o m i x a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e ( d a l 3 0 % a l 3 8 % ) . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ’ a n t e p r i m a d i g i t a l e d e l “ R a p p o r t o C o o p 2 0 2 5 - C o n s u m i e s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i d i o g g i e d i d o m a n i ” , r e d a t t o d a l l ’ U f f i c i o S t u d i d i A n c c - C o o p ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e C o o p e r a t i v e d i C o n s u m a t o r i - C o o p ) c o n l a c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a d i N o m i s m a , i l s u p p o r t o d ’ a n a l i s i d i N i e l s e n I Q e i c o n t r i b u t i o r i g i n a l i d i C i r c a n a , G S 1 - O s s e r v a t o r i o I m m a g i n o , C s o S e r v i z i , G f K , M e d i o b a n c a U f f i c i o S t u d i . " U n a m i s c e l l a n e a d i c o m p o r t a m e n t i a t a v o l a p e r u n c i b o c h e , o l t r e a d i v e n i r e p a l e s t r a d i s p e r i m e n t a z i o n e , r i t o r n a a d e s s e r e s o p r a t t u t t o c i b o d o m e s t i c o e c i b o c u c i n a t o . N e i p r i m i 6 m e s i d e l 2 0 2 5 l a s p e s a r e a l e p e r l a r i s t o r a z i o n e f u o r i c a s a c a l a d i u n - 2 , 2 % e u n i t a l i a n o s u 3 v i r i n u n c e r à u l t e r i o r m e n t e n e i m e s i a v e n i r e " , s i l e g g e . C o n t e s t u a l m e n t e s i r e g i s t r a u n a r i p r e s a i m p o r t a n t e n e i c a r r e l l i d e l l a s p e s a ; l e v e n d i t e a v a l o r e e a v o l u m e n e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e c r e s c o n o r i s p e t t i v a m e n t e d i u n + 3 , 8 % e d i u n + 2 % n e i p r i m i s e i m e s i d e l l ’ a n n o . A f a r e d a t r a i n o f r u t t a e v e r d u r a e a l t r i c o m p a r t i d e l f r e s c o ; g l i i t a l i a n i s e m b r a n o n o n p o t e r r i n u n c i a r e p i ù a d u n c i b o s a l u t a r e e 7 s u 1 0 d i c h i a r a n o d i l e g g e r e a b i t u a l m e n t e l e e t i c h e t t e n u t r i z i o n a l i d e i p r o d o t t i c h e a c q u i s t a n o . I c a r r e l l i s i r i e m p i o n o c o s ì d i f r u t t a e s o t i c a , l a t t e f e r m e n t a t o , p a n e , y o g u r t , o l i o , m e n o z u c c h e r o , m e n o s a l e , m e n o c a r b o i d r a t i e s o n o i c i b i u l t r a p r o c e s s a t i a p e r d e r e a p p e a l ; p i ù c o m p a i o n o a d d i t i v i i n e t i c h e t t a e p i ù d i m i n u i s c o n o l e v e n d i t e . I n q u e s t o t r e n d a c c e l e r a a n c h e i l b i o l o g i c o c o n u n a c r e s c i t a d e l l e v e n d i t e a v a l o r e m o l t o i m p o r t a n t e a n c h e n e l s u d d ’ I t a l i a ; s o n o p o i 8 , 4 m i l i o n i g l i i t a l i a n i c h e n e i p r o s s i m i m e s i a u m e n t e r a n n o q u e s t i a c q u i s t i . L a s v o l t a s a l u t i s t a i n o l t r e n o n p u ò n o n c o m p r e n d e r e a n c h e i l n o - a l c o h o l c h e a v a n z a , s o p r a t t u t t o f r a i g i o v a n i : 1 5 , 4 m i l i o n i d i i t a l i a n i p r e f e r i s c o n o u n a b e v a n d a a n a l c o l i c a a n c h e q u a n d o p o s s o n o s c e g l i e r e . P e r f e t t o c o n t r o a l t a r e d i q u e s t i c o m p o r t a m e n t i è i l f a t t o c h e i l c i b o h a a c q u i s i t o n e l l a p e r c e z i o n e c o r r e n t e e m a g g i o r i t a r i a u n a f u n z i o n e d i a l l e a t o d e l l a s a l u t e d a p e r s e g u i r e a d o g n i c o s t o ; l a l o n g e v i t à s i c o n q u i s t a a t a v o l a , c e r t o , m a n o n s i d i s d e g n a n e m m e n o l ’ u t i l i z z o d i f a r m a c i a d h o c . I l 1 6 % d e g l i i t a l i a n i h a g i à u t i l i z z a t o o s a r e b b e r o i n t e r e s s a t i a p r o v a r e f a r m a c i p e r i l d i a b e t e c h e h a n n o a n c h e u n i m p a t t o d i r e t t o s u l m e t a b o l i s m o e d u n q u e t e n g o n o i l p e s o s o t t o c o n t r o l l o . O g n i g r a m m o c o n t a e i l c o n t r o l l o p e s o c h e q u a s i 1 i t a l i a n o s u 4 f a a l m e n o u n a v o l t a a s e t t i m a n a p u ò s p i e g a r e i l v e r o e p r o p r i o b o o m d i v e n d i t e d e l l e b i l a n c e s i a p e r l a p e r s o n a c h e p e r g l i a l i m e n t i . L e p r i m e r e g i s t r a n o u n a u m e n t o e s p o n e n z i a l e n e i p r i m i s e i m e s i d e l l ’ a n n o p a r i a o l t r e i l + 5 5 % ( n e s o n o s t a t e v e n d u t e o l t r e 4 3 2 . 0 0 0 i n p i ù ) , l e s e c o n d e s i a t t e s t a n o s u u n + 5 . 5 % . I l m a n t r a d e l p e r d e r e p e s o s p i e g a a n c h e l ’ a l t r a g r a n d e p a s s i o n e d e g l i i t a l i a n i o v v e r o l a d i e t a i p e r p r o t e i c a c h e g i à c o i n v o l g e i l 1 7 % d e l l a p o p o l a z i o n e , c o n l e v e n d i t e d e i s o s t i t u t i v i v e g e t a l i d e l l a c a r n e c h e n e l l ’ u l t i m o a n n o c r e s c o n o d e l + 2 0 , 9 % ( 1 0 v o l t e d i p i ù d e l l e c a r n i s t e s s e ) , s e g u i t e d a u o v a ( + 7 , 8 % ) e l e g u m i ( + 5 , 0 % ) " , s i l e g g e a n c o r a . S e p p u r e l ’ i n f l a z i o n e a l i m e n t a r e s i a m e n o a l t a n e l n o s t r o P a e s e c h e n e l r e s t o d ’ E u r o p a ( n e i p r i m i s e t t e m e s i d e l 2 0 2 5 l a c r e s c i t a è s t a t a d e l + 3 , 1 % s u b a s e a n n u a e d e l + 2 9 , 1 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 a f r o n t e d i u n a m e d i a U e r i s p e t t i v a m e n t e d e l + 3 , 3 % e d e l + 3 8 , 5 % ) , l e p e r s i s t e n t i d i f f i c o l t à r e d d i t u a l i d e g l i i t a l i a n i f a n n o s ì c h e r e s t i a l t a a n c h e a t a v o l a l a r i c e r c a d e l r i s p a r m i o e d i s o l u z i o n i d i m a g g i o r e c o n v e n i e n z a . Q u e s t a r i c e r c a s e m b r a r i v o l g e r s i p e r ò i n m i n o r m i s u r a a l l ’ u t i l i z z o d e l d i s c o u n t c h e n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 r e g i s t r a u n a c r e s c i t a a v o l u m e d e l + 1 , 8 % , m a p i u t t o s t o a g l i s c a f f a t i d e i s u p e r m e r c a t i c h e m e t t o n o a s e g n o u n + 2 , 7 % d o v e g l i i t a l i a n i p r e d i l i g o n o i p r o d o t t i i n p r o m o z i o n e e q u e l l i a m a r c h i o d e l d i s t r i b u t o r e . I n f a t t i , i l 4 0 % d e g l i i t a l i a n i i n i z i e r à o a u m e n t e r à l ’ a c q u i s t o d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i i n o f f e r t a / p r o m o z i o n e ( m e n t r e s o l o i l 5 % s m e t t e r à o d i m i n u i r à ) ; i l 1 8 % a c q u i s t e r à p i ù p r o d o t t i a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e , p i ù d e l d o p p i o r i s p e t t o a q u e l l i c h e a u m e n t e r a n n o l ’ a c q u i s t o d i m a r c h i i n d u s t r i a l i ( 9 % ) . P e r s t a r e a l p a s s o c o n q u e s t e e v o l u z i o n i , l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e i t a l i a n a d o v r à a f f r o n t a r e ( e v i n c e r e ) l a s f i d a d e l f u t u r o c h e , s e c o n d o l e o p i n i o n i d e i m a n a g e r f o o d & b e v e r a g e d e l l a s u r v e y , p a s s a i n l a r g a p a r t e d a l l ’ i n n o v a z i o n e d i p r o d o t t o e d i p r o c e s s o ( l o d i c e i l 5 3 % ) m a i n c l u d e a n c h e a d e g u a t e p o l i t i c h e p e r i l p e r s o n a l e ( 3 6 % ) , a p e r u r a a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e e c o n t e m p l a i n e v i t a b i l m e n t e l ’ A i a c u i v i e n e a t t r i b u i t o u n 2 0 % d i p o t e n z i a l e d i p r o d u t t i v i t à n e l l ’ a r c o d e i p r o s s i m i 1 0 a n n i . L a s f i d a è s o l o a g l i i n i z i .