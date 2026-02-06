R o m a 6 F e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o o l t r e 2 . 0 0 0 l e p r e s e n z e q u a l i f i c a t e a l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l l a m o s t r a - c o n v e g n o e u r o p e a P i p e l i n e & G a s E x p o , a n d a t a i n s c e n a d a l 4 a l 6 f e b b r a i o a l P i a c e n z a E x p o . S i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a a l c e n t r o d e l c o n f r o n t o t r a i n d u s t r i a , i s t i t u z i o n i e m o n d o a s s o c i a t i v o . O r g a n i z z a t a d a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , l a m a n i f e s t a z i o n e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i t u t t i i m a j o r p l a y e r s c o n o l t r e 9 0 e s p o s i t o r i q u a l i f i c a t i , d i c u i 1 4 i n t e r n a z i o n a l i , d i s t r i b u i t i s u c i r c a 6 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a , “ c o n f e r m a n d o s i c o m e u n i c o a p p u n t a m e n t o f i e r i s t i c o d i r i f e r i m e n t o i n E u r o p a , i n t e r a m e n t e f o c a l i z z a t o s u l l e p i p e l i n e e s u l l e r e t i d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e d e l l ’ e n e r g i a ” , s o t t o l i n e a l a s o c i e t à . “ P g e 2 0 2 6 h a c o n f e r m a t o i l s u o r u o l o s t r a t e g i c o p e r i l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e : l o c o n f e r m a n o i n u m e r i r e g i s t r a t i e l a p a r t e c i p a z i o n e c r e s c e n t e d i o p e r a t o r i q u a l i f i c a t i , p r o f e s s i o n i s t i e v i s i t a t o r i , s u p e r i o r e a l l e n o s t r e p i ù o t t i m i s t i c h e a s p e t t a t i v e , s o t t o l i n e a i n u n a n o t a F a b i o P o t e s t à , d i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s . “ A n c h e i c o n v e g n i - p r o s e g u e P o t e s t à - h a n n o r i s c o s s o g r a n d e i n t e r e s s e , a f f r o n t a n d o t e m i c h i a v e c o m e s i c u r e z z a , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s , o r m a i c o n s o l i d a t e e s e m p r e p i ù s u p p o r t a t e d a l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p e r r i d u r r e i m p a t t i s u l t e r r i t o r i o e g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i ” . Q u e s t i r i s u l t a t i , s p i e g a i l d i r e t t o r e , “ c o n f e r m a n o c h e P g e r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r c o n d i v i d e r e c o m p e t e n z e , s o l u z i o n i e b e s t p r a c t i c e , c o n t r i b u e n d o a l r a f f o r z a m e n t o d i i n f r a s t r u t t u r e m o d e r n e , r e s i l i e n t i e i n t e r c o n n e s s e , p r o n t e a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e e n e r g e t i c h e d e l f u t u r o ” . “ C i a u g u r i a m o c h e l e p r o s s i m e e d i z i o n i p o s s a n o c o n t i n u a r e a f a v o r i r e i l d i a l o g o e l ’ i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e , s o s t e n e n d o l o s v i l u p p o d i r e t i e f f i c i e n t i , s o s t e n i b i l i e s i c u r e p e r l ’ I t a l i a e p e r l ’ E u r o p a ” , c o n c l u d e . N e l r i c c o p r o g r a m m a d i c o n f e r e n z e e s e m i n a r i s v o l t i s i d u r a n t e P G E 2 0 2 6 , s o n o s t a t i a p p r o f o n d i t i t e m i q u a l i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s , s i c u r e z z a d e l l e p i p e l i n e e s o l u z i o n i p e r l e r e t i g a s d e l f u t u r o . N e l c o n v e g n o p r o m o s s o d a I A T T – I t a l i a n A s s o c i a t i o n o f T r e n c h l e s s T e c h n o l o g i e s , d e d i c a t o a l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s , è e m e r s o l ’ e n o r m e c o n t r i b u t o d e l l e m e t o d o l o g i e s e n z a s c a v o n e l r i d u r r e t e m p i , c o s t i e i m p a t t i s o c i o - a m b i e n t a l i , g a r a n t e n d o a l c o n t e m p o e l e v a t i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e a f f i d a b i l i t à d e l l e r e t i . I l d i b a t t i t o , a r r i c c h i t o d a l c o n t r i b u t o d i U N I , C I G , U t i l i t a l i a e I t a l g a s , h a a p p r o f o n d i t o i l q u a d r o r e g o l a t o r i o e l e p i ù r e c e n t i i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e , g r a z i e a n u m e r o s e c a s e h i s t o r y . N e l c o n v e g n o « I l p r o g e t t i s t a d e l l e r e t i d e l s o t t o s u o l o : p o n t e s t r a t e g i c o t r a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e g e s t o r i p e r i l r i n n o v a m e n t o s o s t e n i b i l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e » , p r o m o s s o d a A s s o P r o R e T I , i l c o n f r o n t o h a p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a n e c e s s i t à d i u n a p i a n i f i c a z i o n e c o o r d i n a t a , s u c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i e s u l d i a l o g o t r a e n t i l o c a l i e o p e r a t o r i p e r a c c e l e r a r e i l r i n n o v a m e n t o d e l l e r e t i i n c h i a v e s o s t e n i b i l e e d i g i t a l e . A n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e d e l 2 0 2 6 , P G E – P i p e l i n e & G a s E x p o h a b e n e f i c i a t o d e l p a t r o c i n i o d i i m p o r t a n t i e n t i i s t i t u z i o n a l i , t r a c u i i l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e , l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , l a R e g i o n e L i g u r i a , l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e e i l C o m u n e d i P i a c e n z a , o l t r e a l p a t r o c i n i o i n t e r n a z i o n a l e d i P r o C h i l e . L a m a n i f e s t a z i o n e s i è i n o l t r e a v v a l s a d e l p a t r o c i n i o d e l l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e t r a l e q u a l i I P L O C A , a s s o c i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e r a p p r e s e n t a l e i m p r e s e i m p e g n a t e n e l l a p r o g e t t a z i o n e , c o s t r u z i o n e e m a n u t e n z i o n e d i g a s d o t t i e o l e o d o t t i a l i v e l l o g l o b a l e , G . I . S . I . - A s s o c i a z i o n e I m p r e s e I t a l i a n e D i S t r u m e n t a z i o n e , H 2 I T - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a I d r o g e n o , A I P E - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a P r e s s u r e E q u i p m e n t , F e d e r a c c i a i , I I S - I s t i t u t o I t a l i a n o d e l l a S a l d a t u r a e I A T T , a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e d e l l e t e c n o l o g i e N o - D i g , d e d i c a t e a l l a m e s s a i n o p e r a d i r e t i d i s t r i b u t i v e i n t e r r a t e p e r g a s , a c q u a e t e l e c o m u n i c a z i o n i . T r a l e e c c e l l e n z e p r e s e n t i i n f i e r a , m a s s i m a a t t e n z i o n e a l P o l o N a z i o n a l e d e l l a D i m e n s i o n e S u b a c q u e a e a l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e , r e a l t à c h e s v o l g o n o u n r u o l o s i g n i f i c a t i v o n o n s o l o n e l l a d i f e s a d e l P a e s e , m a a n c h e n e l l a g e s t i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e s t r a t e g i c h e e r e t i d e d i c a t e a l t r a s p o r t o d i i d r o c a r b u r i . P G E 2 0 2 6 - s i s o t t o l i n e a d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e - " h a e v i d e n z i a t o i l p o t e n z i a l e d e l l ’ I t a l i a c o m e h u b e n e r g e t i c o i n t e r n a z i o n a l e , g r a z i e a c o m p e t e n z e c o n s o l i d a t e , a z i e n d e l e a d e r e a u n a p o s i z i o n e s t r a t e g i c a t r a N o r d A f r i c a , M e d i o O r i e n t e e d E u r o p a . L a m a n i f e s t a z i o n e h a p e r m e s s o a i m p r e s e , p r o g e t t i s t i , g e s t o r i d i r e t e , m u l t i u t i l i t i e s e i s t i t u z i o n i d i d i s c u t e r e t e m i s t r a t e g i c i l e g a t i a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , c o m p e t i t i v i t à e s t a b i l i t à d e i c o s t i p e r f a m i g l i e e s i s t e m a p r o d u t t i v o " . S u l l a s c i a d i q u e s t o s u c c e s s o , l ’ a t t i v i t à d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s n o n s i f e r m a e g u a r d a a l f u t u r o . I n f a t t i , P o t e s t à , i n c h i u s u r a d e l P G E 2 0 2 6 , h a g i à l a n c i a t o i p r o s s i m i a p p u n t a m e n t i d i r i f e r i m e n t o d e l c a l e n d a r i o f i e r i s t i c o : G I C – G i o r n a t e I t a l i a n e d e l C a l c e s t r u z z o e d e g l i I n e r t i d a C o s t r u z i o n e e D e m o l i z i o n e , i n p r o g r a m m a d a l 1 6 a l 1 8 a p r i l e 2 0 2 6 , N u c l e a r P o w e r E x p o , H y d r o g e n E x p o e C y b s e c E x p o , c h e s i s v o l g e r a n n o d a l 9 a l l ’ 1 1 g i u g n o 2 0 2 6 ; T 3 E x p o e A G V E x p o , p r e v i s t e d a l 2 2 a l 2 4 o t t o b r e 2 0 2 6 . P G E – P i p e l i n e & G a s E x p o t o r n e r à i n v e c e n e l 2 0 2 8 .