R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E c o m o n d o 2 0 2 5 , e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o i n E u r o p a e n e l b a c i n o d e l M e d i t e r r a n e o p e r l a g r e e n , b l u e a n d c i r c u l a r e c o n o m y , o r g a n i z z a t o d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) , c h i u d e o g g i a l l a F i e r a d i R i m i n i r i a f f e r m a n d o s i h u b g l o b a l e p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . U n r u o l o c h e s i t r a d u c e n e i r i s u l t a t i c o n c r e t i d i u n a 2 8 e s i m a e d i z i o n e i n c r e s c i t a . L e p r e s e n z e t o t a l i s o n o c r e s c i u t e d e l 7 % , c o n u n + 1 0 % d i q u e l l e e s t e r e . O l t r e 1 . 7 0 0 i b r a n d e s p o s i t o r i , d i c u i i l 1 8 % d a l l ’ e s t e r o , s u i 1 6 6 m i l a m q d i s u p e r f i c i e d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o . P i ù d i 6 0 0 i g i o r n a l i s t i a c c r e d i t a t i ( p e r i l 1 5 % e s t e r i ) , c h e h a n n o p o r t a t o l a F i e r a d i R i m i n i a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l a c o m u n i t à m o n d i a l e . “ P o s s i a m o d i r c i t r a i p r i m i P a e s i a l m o n d o n e l l a c a p a c i t à d i r i c i c l o - h a s p i e g a t o i l m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , i e r i i n v i s i t a n e i p a d i g l i o n i d e l l a F i e r a - s i p a r l a t a n t o d i t e r r e r a r e e m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e m a i l p i ù g r a n d e g i a c i m e n t o c h e a b b i a m o s o n o i n o s t r i r i f i u t i . E l a c a p a c i t à d i r i c i c l o s i m a n i f e s t a p i e n a m e n t e p r o p r i o i n q u e s t a f i e r a , s i m b o l o d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à ” . E c o m o n d o 2 0 2 5 s i è c o n f e r m a t o l u o g o p r i v i l e g i a t o d i s c a m b i o t r a a z i e n d e , r i c e r c a e p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e d i t u t t o i l m o n d o , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a I c e e c o n i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e ( M a e c i ) : u n c r o c e v i a g l o b a l e , c o n o l t r e 8 0 0 h o s t e d b u y e r e d e l e g a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i p r o v e n i e n t i d a 6 5 P a e s i . T r a i m e r c a t i p i ù r a p p r e s e n t a t i : S p a g n a , T u r c h i a , P o l o n i a , R o m a n i a , S e r b i a , C r o a z i a , B u l g a r i a , T u n i s i a , M a r o c c o e d E g i t t o . A c o m p l e t a r e i l q u a d r o , c i r c a 9 0 a s s o c i a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c o i n v o l t e . U n n e t w o r k c h e , d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e , h a g e n e r a t o 3 . 8 0 0 b u s i n e s s m a t c h i n g , f a v o r e n d o l a c o o p e r a z i o n e e l a d i f f u s i o n e d e l l e b e s t p r a c t i c e s p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . O l t r e 2 0 0 a p p u n t a m e n t i n e l l e q u a t t r o g i o r n a t e , d i c u i c i r c a 7 0 c u r a t i d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , p r e s i e d u t o d a F a b i o F a v a , h a n n o c o m p o s t o u n p r o g r a m m a d e n s o d i i n i z i a t i v e , o f f r e n d o u n a l e t t u r a a g g i o r n a t a d e l l a t r a n s i z i o n e g r e e n i n m o d o t r a s v e r s a l e . T r a i t e m i p r i n c i p a l i : i R a e e e l e m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e , i l t e s s i l e c h e d i v e n t a c i r c o l a r e , l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e a s u p p o r t o d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a e l a b l u e e c o n o m y , b i o e n e r g i e , e c o n o m i a c i r c o l a r e , A I a p p l i c a t a a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e e a l m o n i t o r a g g i o d e i d a t i , l ’ o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a e i l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e . G r a n d e a t t e n z i o n e a l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e a l l a t r a n s i z i o n e v e r d e n e l M e d i t e r r a n e o , n o n c h é a l l e i n i z i a t i v e p e r l ’ a c c e s s o a l l ’ e n e r g i a p u l i t a e s o s t e n i b i l e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o M a t t e i e d e l P r o g r a m m a ' M i s s i o n 3 0 0 ' , c o n l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l ’ A f r i c a G r e e n G r o w t h F o r u m . L a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a G r e e n E c o n o m y h a a p e r t o a n c o r a u n a v o l t a E c o m o n d o , c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a R e l a z i o n e s u l l o s t a t o d e l l a g r e e n e c o n o m y 2 0 2 5 , p o n e n d o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o l o s t a t o e l e p r o s p e t t i v e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e u r o p e a n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e . L a s e s s i o n e p l e n a r i a d e l l a s e c o n d a g i o r n a t a , p e r l a p r i m a v o l t a i n t e r a m e n t e i n l i n g u a i n g l e s e , h a a m p l i a t o u l t e r i o r m e n t e l a p o r t a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ e v e n t o . I l r i t o r n o d i S a l . V e , i l S a l o n e b i e n n a l e d e l V e i c o l o p e r l ’ E c o l o g i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n f i a , h a p o r t a t o i n m o s t r a l ’ i n t e r a g a m m a d e l l a p r o d u z i o n e d i a l l e s t i m e n t i p e r v e i c o l i i n d u s t r i a l i e s p e c i a l i p e r l a r a c c o l t a d e i r i f i u t i s o l i d i e l i q u i d i , p e r l o s p a z z a m e n t o s t r a d a l e e p e r g l i s p u r g h i . A E c o m o n d o 2 0 2 5 l ’ i n n o v a z i o n e h a f a t t o d a p o n t e t r a s c i e n z a e m e r c a t o : l ’ I n n o v a t i o n D i s t r i c t h a d a t o s p a z i o e v i s i b i l i t à a 4 0 s t a r t u p i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i d a l l ’ a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o , d i c u i 2 0 d a M a r o c c o e T u n i s i a s e l e z i o n a t e n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o L a b I n n o v a f o r A f r i c a ' L u c a A t t a n a s i o ' , p r o m o s s o d a A g e n z i a I c e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . A c c a n t o a l l ’ e s p o s i z i o n e , E c o m o n d o h a c o n s e g n a t o i l P r e m i o ' L o r e n z o C a g n o n i ' p e r l ’ I n n o v a z i o n e G r e e n a l l e s e t t e a z i e n d e e s p o s i t r i c i p e r l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e e p r o m e t t e n t i p r e s e n t a t e n e i s e t t o r i e s p o s i t i v i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e .