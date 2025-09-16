R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l G r u p p o C h i e s i h a a n n u n c i a t o o g g i i r i s u l t a t i f i n a n z i a r i p e r i 6 m e s i c h e s i s o n o c o n c l u s i i l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 . I r i c a v i h a n n o r a g g i u n t o 1 , 8 6 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a d i 2 0 1 m i l i o n i ( + 1 3 , 2 % a t a s s i d i c a m b i o c o s t a n t i ) r i s p e t t o a l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 4 . I l m a r g i n e E b i t d a s i è c o n f e r m a t o i n t o r n o a l 3 0 % , r i f l e t t e n d o u n a f o r t e c r e s c i t a d e l l e v e n d i t e e u n a g e s t i o n e d i s c i p l i n a t a d e i c o s t i . " L a p e r f o r m a n c e p o s i t i v a d e l p r i m o s e m e s t r e s u p p o r t a l e p r e v i s i o n i p e r l ' i n t e r o a n n o 2 0 2 5 " , s i l e g g e i n u n a n o t a . " V e d i a m o l ' o p p o r t u n i t à d i s u p e r a r e l e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 2 5 , n o n o s t a n t e l a v o l a t i l i t à v a l u t a r i a e l ' e v o l u z i o n e d e l l e p o l i t i c h e c o m m e r c i a l i n e l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e " . " I l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 - c o m m e n t a G i u s e p p e A c c o g l i , C e o d e l G r u p p o C h i e s i - r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l n o s t r o p e r c o r s o v e r s o l a c r e a z i o n e d i v a l o r e c o n d i v i s o , i n l i n e a c o n l a m i s s i o n e e l a v i s i o n e d e l g r u p p o . L a s o l i d a c r e s c i t a d e i r i c a v i , i l c o n t r o l l o d e i c o s t i e g l i i n v e s t i m e n t i c o n t i n u i i n i n n o v a z i o n e c i d a n n o l a s t a b i l i t à n e c e s s a r i a p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e e c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à f u t u r e " . L a p e r f o r m a n c e p o s i t i v a - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n n o t a - i n t e r e s s a t u t t e l e b u s i n e s s u n i t e f r a n c h i s e : A i r , C a r e e R a r e . I n p a r t i c o l a r e , l a c r e s c i t a è s t a t a t r a i n a t a d a l l a b u s i n e s s u n i t G l o b a l R a r e D i s e a s e s , c h e h a r e g i s t r a t o u n a p e r f o r m a n c e e c c e z i o n a l e c o n u n a c r e s c i t a a d o p p i a c i f r a ( + 3 1 , 4 % ) . G l i S t a t i U n i t i e i m e r c a t i e m e r g e n t i c o n t i n u a n o a r i t m o s o s t e n u t o , c o n f e r m a n d o l a p r e s e n z a g l o b a l e c o s t r u i t a d a l g r u p p o n e g l i u l t i m i a n n i . I n p a r t i c o l a r e i l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e , s p i n t o d a l l a f o r t e p e r f o r m a n c e d e l l a b u s i n e s s u n i t G l o b a l R a r e D i s e a s e s , h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l 2 6 % r i s p e t t o a l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 4 , p a r i a 8 5 m i l i o n i d i e u r o . O g g i g l i U s a r a p p r e s e n t a n o q u a s i i l 2 3 % d e l l e v e n d i t e d e l g r u p p o . C o n t i n u a a n c h e l a c r e s c i t a n e l m e r c a t o e u r o p e o ( + 5 % ) , t r a i n a t o d a l l ' a m p l i a m e n t o d e l p o r t a f o g l i o d e l l a f r a n c h i s e A i r , n o n o s t a n t e l ' i m p a t t o d e l l a c o n c o r r e n z a d e i g e n e r i c i . L a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a d e l g r u p p o r i m a n e s o l i d a , p r o s e g u e l ' a z i e n d a . N e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 C h i e s i h a i n v e s t i t o c a p i t a l i i n i n n o v a z i o n e , c r e s c i t a e r e s i l i e n z a p r o d u t t i v a , c r e a n d o v a l o r e p e r p a z i e n t i e s t a k e h o l d e r , e m a n t e n e n d o a l c o n t e m p o r o b u s t e z z a p a t r i m o n i a l e . R a f f o r z a t i a n c h e g l i i n v e s t i m e n t i i n R & S ( p a r i a 4 0 9 m i l i o n i d i e u r o , i l 2 2 % d e i r i c a v i ) , c o n r i s o r s e f o c a l i z z a t e s u l l a p i p e l i n e e s u p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e e a c q u i s i z i o n i f i n a l i z z a t e a l l o s v i l u p p o d i n u o v e s o l u z i o n i n e l l e t r e p r i n c i p a l i a r e e d i b u s i n e s s . I l g r u p p o h a i n v e s t i t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a n c h e p e r r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à e l a r e s i l i e n z a p r o d u t t i v e . G l i i n v e s t i m e n t i d e l p r i m o s e m e s t r e - p r i n c i p a l m e n t e i n d u s t r i a l i - a m m o n t a n o a 1 7 0 m i l i o n i d i e u r o , i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t i c o n l i q u i d i t à g e n e r a t a d a l l e o p e r a z i o n i . L a r i g e n e r a z i o n e d e l s i t o r e c e n t e m e n t e a c q u i s i t o d i N e r v i a n o n e l M i l a n e s e h a r a p p r e s e n t a t o i l 4 6 % d e l l a s p e s a t o t a l e d e l p r i m o s e m e s t r e . I l B i o t e c h C e n t e r o f E x c e l l e n c e d i P a r m a , d e l v a l o r e d i c i r c a 4 0 0 m i l i o n i , è o r a p i e n a m e n t e o p e r a t i v o , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ' i m p e g n o d i C h i e s i n e l r a f f o r z a r e l a p r o d u z i o n e e u r o p e a e n e l v a l o r i z z a r e i l t a l e n t o s c i e n t i f i c o a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i d i t u t t o i l m o n d o . Q u e s t i i n v e s t i m e n t i - r i m a r c a l a s o c i e t à - r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e l ' i m p e g n o d e l g r u p p o n e l l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a , n e l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e r a r e e n e l l a c u r a p r i m a r i a g r a z i e a s o l u z i o n i s a n i t a r i e s o s t e n i b i l i i n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a d i s o s t e n i b i l i t à e i l p e r c o r s o v e r s o i l t r a g u a r d o N e t Z e r o E m i s s i o n s . I n p r o s p e t t i v a , d u n q u e C h i e s i v e d e " l ' o p p o r t u n i t à d i s u p e r a r e l e p r e v i s i o n i d i c r e s c i t a d e i r i c a v i p r e c e d e n t e m e n t e a n n u n c i a t e , p a r i a u n a c i f r a s i n g o l a m e d i a p e r l ' a n n o f i s c a l e 2 0 2 5 , e s t i m a d i o t t e n e r e u n s o l i d o m a r g i n e E b i t d a p e r l ' a n n o c o r r e n t e . S e b b e n e s i a p l a u s i b i l e i l p e r s i s t e r e d i f a t t o r i e s t e r n i s f a v o r e v o l i - v o l a t i l i t à v a l u t a r i a e l ' e v o l u z i o n e d e l l e p o l i t i c h e c o m m e r c i a l i - l a s o l i d i t à f i n a n z i a r i a e l a s o l i d a p o s i z i o n e p a t r i m o n i a l e d i C h i e s i s o s t e n g o n o l a r e s i l i e n z a e i l c o n t i n u o i n v e s t i m e n t o n e l l a c r e s c i t a a l u n g o t e r m i n e " , r e c i t a l a n o t a . " L a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d i l u n g o p e r i o d o d e l G r u p p o C h i e s i s t a d a n d o r i s u l t a t i - c o n c l u d e A c c o g l i - R i l a n c i a m o l e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 2 5 e r e s t i a m o f i d u c i o s i r i g u a r d o a l p e r c o r s o c h e c i a t t e n d e . I l n o s t r o l e a d e r s h i p t e a m , o g g i r a f f o r z a t o d a l l ' i n g r e s s o d e l C f o J e a n - M a r c B e l l e m i n , c o n t i n u a a o p e r a r e c o n d i s c i p l i n a . S o p r a t t u t t o , p o s s i a m o c o n t a r e s u l l a p a s s i o n e e s u l l a d e d i z i o n e d e l l e p e r s o n e i n C h i e s i . E ' i l l o r o i m p e g n o a r e n d e r m i o t t i m i s t a r i s p e t t o a c i ò c h e p o s s i a m o r e a l i z z a r e o g g i e i n f u t u r o " .