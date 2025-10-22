R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i d i r e a l l e s t u d e n t e s s e e a g l i s t u d e n t i d i c o g l i e r e l ’ o p p o r t u n i t à d i r e n d e r s i p a r t e a t t i v a d e l l a c o m u n i t à . D i e s s e r e p a r t e d e m o c r a t i c a e c o l l a b o r a t i v a . L a p a r t e c i p a z i o n e r e n d e l a c o m u n i t à p i ù g r a n d e " . L o h a d e t t o C a r l o t t a D e l i c a t o , c h e f e v i n c i t r i c e d i H e l l ’ s K i t c h e n I t a l i a , i n t e r v e n e n d o , o g g i a R o m a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ‘ I l d i f e n s o r e c i v i c o s u i b a n c h i d i s c u o l a ’ c h e c o i n v o l g e r à l a f i g u r a e l e t t a d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e - c o n i l c o m p i t o d i t u t e l a r e i l c i t t a d i n o d a g l i a b u s i , r i t a r d i e n e g l i g e n z e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e - i n u n d i a l o g o d i r e t t o c o n c o n s t u d e n t i e i s t i t u t i s c o l a s t i c i d e l t e r r i t o r i o , a t t r a v e r s o i n c o n t r i , l a b o r a t o r i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o d e d i c a t i a i t e m i d e i d i r i t t i , d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e .