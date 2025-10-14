R o m a , 1 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ u l t i m o a n n o g u e r r e e c o n f l i t t i a r m a t i h a n n o i n n e s c a t o 2 0 c r i s i a l i m e n t a r i e g e t t a t o i n c o n d i z i o n i d i f a m e a c u t a 1 4 0 m i l i o n i d i p e r s o n e , u n n u m e r o e q u i v a l e n t e a o l t r e i l d o p p i o d e l l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . I n d i v e r s i c o n t e s t i , l a f a m e n o n è s t a t a s o l t a n t o u n a c o n s e g u e n z a “ c o l l a t e r a l e ” d e l l a v i o l e n z a a r m a t a , m a è s t a t a d e l i b e r a t a m e n t e i n f l i t t a a t t r a v e r s o a s s e d i , b l o c c h i d e g l i a i u t i e d i s t r u z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e a g r i c o l e , o v v e r o u t i l i z z a t a c o m e u n a v e r a e p r o p r i a a r m a d i g u e r r a . G a z a è l ’ e s e m p i o p i ù e m b l e m a t i c o : n e g l i u l t i m i d u e a n n i i l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l o c a l e ( M o H ) h a d o c u m e n t a t o 4 6 1 d e c e s s i c o r r e l a t i a l l a m a l n u t r i z i o n e ( o l t r e 2 7 0 s o l o n e l 2 0 2 5 ) , t r a c u i 1 5 7 m i n o r i . A t t u a l m e n t e 3 2 0 m i l a b a m b i n i s o t t o i 5 a n n i a r i s c h i o d i m a l n u t r i z i o n e a c u t a e o l t r e 2 0 m i l a p e r s o n e s o n o r i m a s t e u c c i s e o f e r i t e n e l t e n t a t i v o d i p r o c u r a r s i d e l c i b o e a c c e d e r e a g l i a i u t i . È q u a n t o e m e r g e d a l l ’ I n d i c e G l o b a l e d e l l a F a m e 2 0 2 5 ( G l o b a l H u n g e r I n d e x – G h i ) , t r a i p r i n c i p a l i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i s u l l a m i s u r a z i o n e d e l l a f a m e n e l m o n d o , c u r a t o d a C e s v i p e r l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a e r e d a t t o d a W e l t h u n g e r h i l f e ( W h h ) , C o n c e r n W o r l d w i d e e I n s t i t u t e f o r I n t e r n a t i o n a l L a w o f P e a c e a n d A r m e d C o n f l i c t ( I f h v ) . I l r a p p o r t o e v i d e n z i a c h e , a t t u a l m e n t e , s o n o o l t r e 4 0 i P a e s i d e l m o n d o , c h e s t a n n o f r o n t e g g i a n d o l i v e l l i d i f a m e g r a v e e a l l a r m a n t e . " C ' è u n d a t o a n c h e p i ù p r e o c c u p a n t e e c h e c h i a m a i n c a u s a u n d i s i n t e r e s s e e n d e m i c o e d i f f u s o , i m p e g n i s u s c a l a m o n d i a l e p r e s i e p o i d i s a t t e s i – s o t t o l i n e a G i g i R i v a , e d i t o r i a l i s t a d i D o m a n i e s c r i t t o r e , n e l l a p r e f a z i o n e d e l G h i 2 0 2 5 - L e c i f r e s o n o i m p i e t o s e . D a l 2 0 1 6 a o g g i l a r i d u z i o n e d e l l a f a m e n e l m o n d o è s t a t a m i n i m a . T a n t o d a p o t e r p r o n o s t i c a r e c h e s a r à f o r z a t a m e n t e d i s a t t e s o l ' o b i e t t i v o a m b i z i o s o d e l l a “ f a m e z e r o ” e n t r o i l 2 0 3 0 . S e s i p r o c e d e s s e g l i a t t u a l i r i t m i , l a m e t a d e l l a s c o m p a r s a d e l l a f a m e s a r e b b e r a g g i u n t a n e l 2 1 3 7 , p i ù d i u n s e c o l o d o p o " . A G a z a è i n c o r s o u n a d r a m m a t i c a c a r e s t i a , g i à a t t e s t a t a n e l G o v e r n a t o r a t o d i G a z a . S e c o n d o l e p r o i e z i o n i , n e i p r o s s i m i m e s i q u a s i u n t e r z o d e l l a p o p o l a z i o n e s i t r o v e r à i n c o n d i z i o n e d i c a t a s t r o f e , m e n t r e 1 , 1 4 m i l i o n i d i i n d i v i d u i s a r a n n o i n e m e r g e n z a . D a l l a m e t à d i m a r z o , o l t r e 1 , 2 m i l i o n i d i p e r s o n e s o n o s t a t e s f o l l a t e , g l i a i u t i r i s u l t a n o a n c o r a i n s u f f i c i e n t i e f o r t e m e n t e l i m i t a t i e i p r e z z i d e i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à s o n o e s p l o s i . L a m a l n u t r i z i o n e i n f a n t i l e è a u m e n t a t a r a p i d a m e n t e : n e l c o r s o d e l l ’ e s t a t e 2 0 2 5 s o n o s t a t i i n d i v i d u a t i t r a i b a m b i n i c o n m e n o d i 5 a n n i b e n 2 8 m i l a c a s i d i m a l n u t r i z i o n e a c u t a , u n n u m e r o p i ù a l t o d e l l e d i a g n o s i t o t a l i d e i s e i m e s i p r e c e d e n t i . O l t r e 5 5 m i l a d o n n e i n g r a v i d a n z a o i n a l l a t t a m e n t o e 2 5 m i l a n e o n a t i n e c e s s i t a n o u r g e n t e m e n t e d i s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e e l a p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e l o c a l e è c r o l l a t a : o l t r e i l 9 8 p e r c e n t o d e i t e r r e n i c o l t i v a b i l i è d a n n e g g i a t o o i n a c c e s s i b i l e . L a d i s t r u z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e a g r i c o l e , l a p r e s e n z a d i f f u s a d i o r d i g n i i n e s p l o s i e i l c o l l a s s o d e i s e r v i z i i d r i c i , s a n i t a r i e d i s a l u t e p u b b l i c a r e n d e r a n n o l a r i p r e s a e s t r e m a m e n t e l u n g a , e i m e z z i d i s u s s i s t e n z a e l a n u t r i z i o n e s a r a n n o i n p e r i c o l o a n c o r a p e r a n n i . C e s v i è p r e s e n t e n e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i d a l 1 9 9 4 e c o n l ’ i n i z i o d e l c o n f l i t t o h a i n t e n s i f i c a t o g l i s f o r z i . L ’ o r g a n i z z a z i o n e n e g l i u l t i m i d u e a n n i n o n h a m a i i n t e r r o t t o l e p r o p r i e a t t i v i t à , r i m a n e n d o s u l c a m p o c o n i l p r o p r i o s t a f f l o c a l e e i n t e r n a z i o n a l e p e r g a r a n t i r e l a s o p r a v v i v e n z a d e l l e f a m i g l i e s f o l l a t e . A t t u a l m e n t e C e s v i f o r n i s c e q u o t i d i a n a m e n t e , a G a z a C i t y e n e l c e n t r o d e l l a S t r i s c i a , 5 0 - 5 5 m i l a l i t r i d i a c q u a p o t a b i l e n e i c a m p i s f o l l a t i . L e a t t i v i t à d i d i s t r i b u z i o n e n e l l a S t r i s c i a h a n n o r a g g i u n t o c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 1 0 5 . 0 0 0 g a z a w i , c o n 3 0 m i l i o n i d i l i t r i d i a c q u a d i s t r i b u i t i . C o n t i n u a i n o l t r e l ’ i n s t a l l a z i o n e d i l a t r i n e e l a r i a b i l i t a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i g i e n i c o / s a n i t a r i e n e i c a m p i s f o l l a t i d i D e i r a l B a l a h e K h a n Y o u n i s . " A c c o g l i a m o c o n s p e r a n z a l e n o t i z i e d i u n a c c o r d o s u l t e r m i n e d e l c o n f l i t t o , c h e c i a u g u r i a m o p o s s a e s s e r e d u r a t u r o e d e f i n i t i v o , m a è f o n d a m e n t a l e r i c o r d a r e c h e q u e l l a i n c o r s o a G a z a c o n t i n u a a e s s e r e u n ’ e m e r g e n z a u m a n i t a r i a d i g r a v i s s i m a p o r t a t a " , s p i e g a i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C e s v i S t e f a n o P i z i a l i . " L a r i p r e s a – a g g i u n g e – s a r à l u n g a e d i f f i c i l e : m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o i n c o n d i z i o n i c a t a s t r o f i c h e , s e n z a s i c u r e z z a n é a c c e s s o s u f f i c i e n t e a b e n i e s s e n z i a l i , e l e f e r i t e m a t e r i a l i e p s i c o l o g i c h e s o n o m o l t o p r o f o n d e . L a m a c c h i n a u m a n i t a r i a i n q u e s t o c o n f l i t t o è s t a t a s t r a v o l t a e d è n e c e s s a r i o c h e r i p r e n d a r a p i d a m e n t e a m u o v e r s i i n m a n i e r a t e m p e s t i v a , e f f i c a c e e s e n z a o s t a c o l i : p o r t a r e s o c c o r s o a i p i ù v u l n e r a b i l i r e s t a u n a s f i d a , c o n d i z i o n a t a d a o s t a c o l i l o g i s t i c i e d a u n e q u i l i b r i o a n c o r a i n c e r t o . S e n z a u n a c c e s s o c o n t i n u a t i v o e c o o r d i n a t o , i l r i s c h i o d i a b b a n d o n a r e l a p o p o l a z i o n e a u n d e s t i n o s e g n a t o r i m a n e c o n c r e t o . Q u a l s i a s i u l t e r i o r e r i t a r d o , c o m p o r t e r e b b e u n a u m e n t o i n a c c e t t a b i l e d e l l a m o r t a l i t à l e g a t a a l l a c a r e s t i a . C e s v i r i b a d i s c e c h e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e l l a n e u t r a l i t à u m a n i t a r i a è i n d i s p e n s a b i l e p e r p r o t e g g e r e i c i v i l i e g a r a n t i r e c h e g l i a i u t i a r r i v i n o r e a l m e n t e d o v e s e r v o n o . E s o r t i a m o t u t t e l e p a r t i a g a r a n t i r e l ’ a c c e s s o e l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i u m a n i t a r i i n q u a n t i t à a d e g u a t a p e r r i s p o n d e r e a l l ’ e m e r g e n z a u m a n i t a r i a e a v v i a r e u n p e r c o r s o v o l t o a c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i p e r u n a p a c e s o s t e n i b i l e . A G a z a s e r v o n o i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i , m a a n c h e u n i m p e g n o c o s t a n t e n e i m e s i e n e g l i a n n i a v e n i r e p e r a c c o m p a g n a r e v e r s o u n f u t u r o d i g n i t o s o e s e r e n o u n a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a d a a n n i d i p r i v a z i o n i e v i o l e n z a " . I l c a s o d i G a z a è l ’ e s p r e s s i o n e p i ù d r a m m a t i c a d i u n a p e r i c o l o s a t e n d e n z a b e n l o n t a n a d a l l ’ e s s e r e i s o l a t a . N e l s o l o 2 0 2 4 q u a s i l a m e t à d e i c a s i d i f a m e a c u t a i n t u t t o i l m o n d o s o n o s t a t i p r o v o c a t i p r o p r i o d a s c o n t r i a r m a t i . S o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o s o n o s t a t i r e g i s t r a t i q u a s i 2 0 0 m i l a e p i s o d i d i v i o l e n z a , c o n u n a u m e n t o d e l 2 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . Q u e s t a e s c a l a t i o n h a c o s t r e t t o m i l i o n i d i f a m i g l i e a s o p r a v v i v e r e s e n z a m e z z i n é s e r v i z i e s s e n z i a l i , p o r t a n d o i l n u m e r o d i s f o l l a t i a o l t r e 1 2 2 m i l i o n i , i l l i v e l l o p i ù a l t o m a i r e g i s t r a t o . I c o n f l i t t i a G a z a e i n S u d a n d i m o s t r a n o c h i a r a m e n t e c o m e l a v i o l e n z a a r m a t a p o s s a d i s t r u g g e r e r a p i d a m e n t e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e : t r a i l 2 0 2 3 e i l 2 0 2 4 l e p e r s o n e e s p o s t e a l i v e l l i d i c a r e s t i a s o n o p i ù c h e r a d d o p p i a t e , r a g g i u n g e n d o q u a s i d u e m i l i o n i , d i c u i i l 9 5 % v i v e p r o p r i o i n q u e s t i d u e c o n t e s t i 1 3 . I l G H I 2 0 2 5 r i c h i a m a c o n f o r z a l ’ a t t e n z i o n e s u l r i s c h i o d i “ n o r m a l i z z a z i o n e ” d e l l ’ u t i l i z z o d e l l a f a m e c o m e a r m a d i g u e r r a e i n v i t a a l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e a l r a f f o r z a m e n t o d e i m e c c a n i s m i d i c o n t r o l l o e r e s p o n s a b i l i t à i n r e l a z i o n e a q u e s t a p r a t i c a . " L a g u e r r a è i l p i ù c r u d e l e m o l t i p l i c a t o r e d e l l a f a m e – a f f e r m a i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C e s v i , S t e f a n o P i z i a l i – D o v e s c o p p i a n o i c o n f l i t t i , i s i s t e m i a l i m e n t a r i c o l l a s s a n o , l e f a m i g l i e s o n o c o s t r e t t e a f u g g i r e e m i l i o n i d i p e r s o n e v e n g o n o s p i n t e n e l l ’ i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e . A r e n d e r e l a s i t u a z i o n e a n c o r a p i ù d r a m m a t i c a – p r o s e g u e – n e g l i u l t i m i a n n i è s t a t o r e g i s t r a t o u n f o r t e c a l o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , m e n t r e l e s p e s e m i l i t a r i h a n n o c o n t i n u a t o a c r e s c e r e , s u p e r a n d o n e l 2 0 2 4 i 2 . 7 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i : o l t r e c e n t o v o l t e l ’ a m m o n t a r e d e s t i n a t o a g l i a i u t i u m a n i t a r i . U n ’ i n v e r s i o n e d i p r i o r i t à c h e c o m p r o m e t t e l a c a p a c i t à d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d i r i s p o n d e r e a l l a f a m e e c h e s i u n i s c e a l l ’ i n a c c e t t a b i l e p r a t i c a , s e m p r e p i ù f r e q u e n t e , d i u t i l i z z a r e l a p r i v a z i o n e d i a c q u a e c i b o c o m e u n ’ a r m a c o n t r o l a p o p o l a z i o n e c i v i l e " . I l p u n t e g g i o m o n d i a l e d e l l ' I n d i c e G l o b a l e d e l l a F a m e ( G h i ) 2 0 2 5 è 1 8 , 3 , i n d i c a t i v o d i u n l i v e l l o d i m a l n u t r i z i o n e g l o b a l e “ m o d e r a t o ” : n e l 2 0 2 4 , l e p e r s o n e c h e h a n n o s o f f e r t o d i f a m e a c u t a s o n o s t a t e c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e 2 9 5 m i l i o n i i n 5 3 P a e s i e t e r r i t o r i , 1 3 , 7 m i l i o n i i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . I q u a t t r o i n d i c a t o r i c h i a v e d e l r a p p o r t o – d e n u t r i z i o n e , a r r e s t o d e l l a c r e s c i t a i n f a n t i l e , d e p e r i m e n t o i n f a n t i l e e m o r t a l i t à i n f a n t i l e – r e s t a n o l o n t a n i d a g l i o b i e t t i v i i n t e r n a z i o n a l i e n o n s i r e g i s t r a n o p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i d a l 2 0 1 6 a c a u s a d e l l a s o v r a p p o s i z i o n e d i d i v e r s e c r i s i : c o n f l i t t i a r m a t i , s h o c k c l i m a t i c i e f r a g i l i t à e c o n o m i c h e . D a l G h i 2 0 2 5 e m e r g e c h e l a f a m e h a r a g g i u n t o l i v e l l i a l l a r m a n t i i n 7 P a e s i – H a i t i , M a d a g a s c a r , R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o , S o m a l i a , S u d S u d a n , B u r u n d i e Y e m e n – e d è c l a s s i f i c a t a c o m e g r a v e i n a l t r i 3 5 . I n 2 7 P a e s i s i r e g i s t r a a d d i r i t t u r a u n p e g g i o r a m e n t o r i s p e t t o a l 2 0 1 6 . I l p u n t e g g i o p i ù g r a v e d e l G h i 2 0 2 5 è q u e l l o r e g i s t r a t o d a l l a S o m a l i a ( 4 2 , 6 ) . V a t u t t a v i a p r e c i s a t o c h e i n d i v e r s i P a e s i – t r a c u i P a l e s t i n a e S u d a n , o l t r e a B u r u n d i , C o r e a d e l N o r d e Y e m e n – l a s i t u a z i o n e è c o s ì c r i t i c a d a r e n d e r e i m p o s s i b i l e i l c a l c o l o c o m p l e t o d e i p u n t e g g i d i G h i , a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i d a t i e s s e n z i a l i . G l i i n d i c a t o r i d i s p o n i b i l i , t u t t a v i a , s e g n a l a n o u n p e g g i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i e s u g g e r i s c o n o c h e l a r e a l t à s i a p e r s i n o p i ù g r a v e d i q u a n t o r i p o r t i n o l e s t a t i s t i c h e . " Q u a n d o i s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o v e n g o n o i n d e b o l i t i o s m a n t e l l a t i , i b i s o g n i d i v e n t a n o “ i n v i s i b i l i ” – p r o s e g u e P i z i a l i – e q u i n d i n o n r i e s c o n o p i ù a d a t t r a r r e a i u t i , a l i m e n t a n d o u n c i r c o l o v i z i o s o " . A l i v e l l o r e g i o n a l e , l a f a m e r e s t a g r a v e i n A f r i c a s u b s a h a r i a n a e i n A s i a m e r i d i o n a l e m e n t r e s i r i s c o n t r a n o l i e v i m i g l i o r a m e n t i g l o b a l i , l e g a t i s o p r a t t u t t o a i p r o g r e s s i i n a l c u n e a r e e d e l l ’ A s i a m e r i d i o n a l e , s u d - o r i e n t a l e e d e l l ’ A m e r i c a L a t i n a . T u t t a v i a , q u e s t i a v a n z a m e n t i r e s t a n o f r a g i l i e p o s s o n o e s s e r e r a p i d a m e n t e c o m p r o m e s s i , a c o n f e r m a d e l l a n e c e s s i t à d i p o l i t i c h e s o l i d e , s i s t e m i d i a l l e r t a p r e c o c e , m i s u r e d i r e s i l i e n z a c l i m a t i c a e t r a s f o r m a z i o n i s t r u t t u r a l i d e i s i s t e m i a l i m e n t a r i p e r c o n s o l i d a r e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i . P e r q u e s t o i l r a p p o r t o l a n c i a u n a p p e l l o u r g e n t e p e r r a f f o r z a r e g l i a i u t i , i n v e s t i r e i n s i s t e m i a l i m e n t a r i r e s i l i e n t i , a d o t t a r e p o l i t i c h e d i l u n g o p e r i o d o e g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l c i b o c o m e d i r i t t o u m a n o f o n d a m e n t a l e . L a r e g i o n e d e l l ’ A f r i c a a s u d d e l S a h a r a d e t i e n e a n c o r a i l p r i m a t o m o n d i a l e d i m o r t a l i t à i n f a n t i l e s o t t o i 5 a n n i : i n C h a d , N i g e r , N i g e r i a e S o m a l i a i l l i v e l l o r e s t a e s t r e m a m e n t e a l l a r m a n t e . I l S u d a n e i l S u d S u d a n i l c o n f l i t t o i n c o r s o d a l 2 0 2 3 h a f r a m m e n t a t o i s i s t e m i a l i m e n t a r i , o s t a c o l a t o l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i e p r o v o c a t o l o s f o l l a m e n t o d i m i l i o n i d i p e r s o n e . A m e t à d e l 2 0 2 4 è s t a t a c o n f e r m a t a l a c a r e s t i a i n a l c u n e a r e e d e l D a r f u r , c o n c i r c a 7 6 0 . 0 0 0 p e r s o n e i n c o n d i z i o n i d i i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e a l i v e l l o c a t a s t r o f e . I n A s i a m e r i d i o n a l e l a d e n u t r i z i o n e c o l p i s c e a n c o r a q u a s i 1 p e r s o n a s u 8 , e d è i n q u e s t a r e g i o n e c h e s i t r o v a q u a s i i l 4 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e d e n u t r i t a a l i v e l l o g l o b a l e . I l i v e l l i d i d e n u t r i z i o n e s o n o i n a u m e n t o r i s p e t t o a l 2 0 1 6 e A f g h a n i s t a n , P a k i s t a n e S r i L a n k a r e g i s t r a n o l i v e l l i d i f a m e i n a u m e n t o . I n A s i a O c c i d e n t a l e e i n N o r d A f r i c a l a v i o l e n z a a r m a t a i n P a e s i c o m e S i r i a , Y e m e n , T e r r i t o r i P a l e s t i n e s i o c c u p a t i h a g r a v e m e n t e c o l p i t o l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a e i s i s t e m i a l i m e n t a r i , p r o v o c a n d o m i l i o n i d i s f o l l a t i e r i d u c e n d o l e p o s s i b i l i t à d i a c c e s s o a l c i b o . N e l l a r e g i o n e d e l l ’ A s i a o r i e n t a l e e S u d E s t A s i a t i c o , t r a i P a e s i c h e a f f r o n t a n o l e d i f f i c o l t à p e g g i o r i v i è i l M y a n m a r , c o n u n p u n t e g g i o G h i p a r i a 1 5 , 3 . L ’ e s c a l a t i o n d i v i o l e n z a e i l t e r r e m o t o d e l m a r z o 2 0 2 5 h a p r o v o c a t o c i r c a 3 m i l i o n i d i s f o l l a t i m e s s o o l t r e 1 4 m i l i o n i d i p e r s o n e , p a r i a l 2 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e , i n c o n d i z i o n i d i i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e c r i t i c h e . A c c a n t o a q u e s t e e m e r g e n z e , d a l 2 0 1 6 a l c u n i P a e s i h a n n o r e g i s t r a t o p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i . B a n g l a d e s h , N e p a l , T o g o , I n d i a , E t i o p i a , A n g o l a e S i e r r a L e o n e d i m o s t r a n o c h e p o l i t i c h e m i r a t e e i n v e s t i m e n t i c o s t a n t i p o s s o n o p r o d u r r e r i s u l t a t i c o n c r e t i n e l l a l o t t a a l l a f a m e . S i t r a t t a p e r ò d i p r o g r e s s i f r a g i l i : s e n z a s t r a t e g i e d i l u n g o p e r i o d o , s i s t e m i d i a l l e r t a p r e c o c e e s t r u m e n t i d i r e s i l i e n z a c l i m a t i c a , i m i g l i o r a m e n t i r i s c h i a n o d i n o n c o n s o l i d a r s i .