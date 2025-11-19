R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l b a m b i n o s p e s s o u t i l i z z a i l d i g i t a l e s e n z a s a p e r e c o s a c ’ è d i e t r o a l l o s c h e r m o , c o n r i s c h i s i g n i f i c a t i v i . P e r q u e s t o d o b b i a m o a c c o m p a g n a r l o n e l l ’ e s p l o r a z i o n e d e l l a r e t e c o m e f a c c i a m o q u a n d o a t t r a v e r s a l a s t r a d a . È f o n d a m e n t a l e , c o m e g e n i t o r i , a c c o m p a g n a r l i s e n z a g i u d i c a r l i , a l t r i m e n t i r i s c h i a n o d i c h i u d e r s i e d i c e r c a r e o n l i n e r i s p o s t e e c u r i o s i t à l e g i t t i m e p e r l a l o r o c r e s c i t a i n m o d o a u t o n o m o , e s p o n e n d o s i a p e r i c o l i . P a r t i r e d a i b a n c h i d i s c u o l a p e r c r e a r e u n a n u o v a c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e è e s s e n z i a l e , c o s ì d a t r a s f o r m a r e l a t e c n o l o g i a d a r i s c h i o a o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r i n o s t r i f i g l i " . L o h a d e t t o M a r c o V a l e r i o C e r v e l l i n i , d e l l a d i v i s i o n e f o r m a z i o n e d e l l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e ( A c n ) p a r t e c i p a n d o , o g g i i n S e n a t o , a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a P e d i a t r i a 2 0 2 5 s u l t e m a ‘ I l b a m b i n o d i g i t a l e ’ , o r g a n i z z a t i i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l b a m b i n o e d e l l ’ a d o l e s c e n t e , d a l l a S i p - S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e M a r c o M e l o n i . S u l l a s t r a d a d e l l a c o n s a p e v o l e z z a n e l m o n d o d i g i t a l e , l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e , è i m p e g n a t a " a f f i n c h é f a m i g l i e , s c u o l a e i s t i t u z i o n i p o s s a n o d a r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o p e r f o r m a r e u n a c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e c o n s a p e v o l e e r e s p o n s a b i l e n e l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .