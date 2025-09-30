R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r i v e n d i c a z i o n e d e l l ’ u n i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a è u n a d e l l e c o s e p i ù c h i a r e c h e a b b i a m o f a t t o i n q u e s t i m e s i . I l f a t t o c h e c i s i a u n a c o a l i z i o n e u n i t a d a l V e n e t o a l l a C a l a b r i a è u n r i s u l t a t o c h e c o n t i n u o a r i v e n d i c a r e c o m e i m p o r t a n t e " . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e o r g a n i z z a z i o n e d e l P d I g o r T a r u f f i , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T G 2 4 . " S e u n a n n o e m e z z o f a a v e s s i m o f a t t o u n a p r e v i s i o n e s u l l e r e g i o n a l i b e n d i f f i c i l m e n t e a v r e m m o s c o m m e s s o s u l f a t t o c h e i l c e n t r o s i n i s t r a s i p r e s e n t a s s e i n s i e m e . M a n c a u n a n n o e m e z z o a l l e p o l i t i c h e m a l a s t r a d a s e c o n d o m e n o n è i n d i s c u s s i o n e . S e v o g l i a m o e s s e r e a l t e r n a t i v i a l l a d e s t r a e c o s t r u i r e u n g o v e r n o d i a l t e r n a t i v a , l ’ u n i t à d e l l e f o r z e d i c e n t r o s i n i s t r a s u u n a v i s i o n e u n i v o c a n o n è i n d i s c u s s i o n e . L o t e s t i m o n i a n o a n c h e l e v i t t o r i e d e l l ’ a n n o s c o r s o i n S a r d e g n a , E m i l i a - R o m a g n a , U m b r i a e i c a p o l u o g h i d i r e g i o n e " , c o n c l u d e .