R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i t r a u n a p e r s o n a f e d e l e e u n a c a p a c e s c e g l i e l a p r i m a , e d è u n l i m i t e p e r i l g o v e r n o . M a h a l a f o r t u n a c h e n o n h a u n ' o p p o s i z i o n e c h e p r o g e t t a e o r g a n i z z a u n ' a g e n d a a l t e r n a t i v a c o n c r e t a , c o i p i e d i p e r t e r r a " . C o s ì F r a n c e s c o R u t e l l i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " E l l y S c h l e i n ? N o n m i h a m a i c o n t a t t a t o " . " I l c e n t r o s i n i s t r a è u n a c o a l i z i o n e , q u i n d i c r e d o c h e f a r à l e p r i m a r i e . I l p d h a u n s e g r e t a r i o e d è d o v e r o s o c h e s i e s p r i m a . M a n c a n o s t r a t e g i e c h e a t t e r r a n o c o n c r e t a m e n t e e c h e l e p e r s o n e c a p i s c a n o . N o n c h i e d e r e c h e f i n i s c a i l t e r r o r i s m o , g l i i n s e d i a m e n t i i n C i s g i o r d a n i a o u n a c e r t e z z a d e i d u e p o p o l i e d u e s t a t i . . . s a r e b b e s t r a o r d i n a r i o " , c o n c l u d e .