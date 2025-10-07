R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a v e r i t à è c h e o g g i i l c a m p o l a r g o h a u n p r o g r a m m a c h e n o n p u ò v i n c e r e i n I t a l i a p e r c h é è f a t t o d i s l o g a n , s u g g e s t i o n i , n o n h a m a i u n a s o l u z i o n e c o n c r e t a " . U n p r o g r a m m a c h e " n o n a f f r o n t a i l t e m a d e l l ' e n e r g i a o d e l l ' i n d u s t r i a , c h e p a r l a s o l o e s e m p r e d i b o n u s e s u s s i d i , c h e s p e s s o f a c a m p a g n e c o n t r o i l g o v e r n o c h e s o n o i n f a n t i l i , n o n s u i f a t t i , m e n t r e q u e s t o g o v e r n o è l a r g a m e n t e d e f i c i t a r i o s u l l a c a p a c i t à d i f a r a c c e d e r e l e c o s e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i n t e r v e n e n d o a R a i n e w s 2 4 .