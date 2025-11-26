R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ O g g i l a v i t a d i u n a p e r s o n a c o n H i v è r a d i c a l m e n t e d i v e r s a r i s p e t t o a q u e l l a c h e p o t e v a e s s e r e n e g l i a n n i 8 0 - 9 0 m a a n c h e a d d i r i t t u r a n e i p r i m i a n n i 2 0 0 0 . C ’ è s t a t a u n ’ e n o r m e e v o l u z i o n e . E p p u r e f i n c h é n o n c i s i a p p r o p r i a i n p r i m a p e r s o n a d e l p r o p r i o c o r p o e d e l l a p r o p r i a s a l u t e n o n s i s a r à m a i i n g r a d o d i v i v e r e u n a v i t a p i e n a m e n t e d e g n a d i e s s e r e v i s s u t a e n o n s i r i u s c i r à a c a p i r e q u a l e p o t r e b b e e s s e r e i l f a r m a c o m i g l i o r e p e r i l p r o p r i o c o r p o ” . C o s ì S a l v i o C e c e r e , a s s o c i a z i o n e P l u s - A p s d i B o l o g n a s p i e g a c h e h a “ s c e l t o d i a d e r i r e a l l a c a m p a g n a C h o o s e Y o u , L a s c e l t a d e l s e i t u l a n c i a t a d a G i l e a d , p e r c h é m i h a m o l t o c o n v i n t o f i n d a l l ’ i n i z i o s u l l a v o l o n t à d i d a r e v o c e a t u t t e l e s i n g o l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v e , s o p r a t t u t t o , a l l o r o p o t e r e c h e h a n n o , c o n l e v a r i e e q u i p e m e d i c h e n e l p o t e r s c e g l i e r e q u a l e è i l t r a t t a m e n t o t e r a p e u t i c o m i g l i o r e p e r l o r o ” . I l v a l o r e d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o , n e l l a l o t t a c o n t r o l ’ H i v , p e r C e c e r e , u n o d e i 4 p r o t a g o n i s t i d e l l a c a m p a g n a , è “ d a v v e r o f o n d a m e n t a l e . L ’ H i v , c o m e s a p p i a m o b e n i s s i m o , n o n è s o l o u n ’ i n f e z i o n e m e d i c a m a s o p r a t t u t t o è s t a t a , e c o n t i n u a a d e s s e r e , u n ’ e p i d e m i a s o c i a l e . S p e s s o m o l t e p e r s o n e c o n t i n u a n o a v i v e r e i n u n o s t a t o d i a n o n i m a t o q u e s t a l o r o c o n d i z i o n e m e d i c a : p e r q u e s t o s u b e n t r a n o t u t t e l e a s s o c i a z i o n i i n s u p p o r t o . I o f a c c i o p a r t e d i u n ’ a s s o c i a z i o n e , P l u s A p s c o n s e d e a B o l o g n a - p r e c i s a - c h e n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d a r e v i s i b i l i t à a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l ’ H i v p r o p r i o p e r c h é c r e d i a m o c h e i l m e s s a g g i o p i ù f o r t e e p i ù i m p o r t a n t e s i a q u e l l o d i m e t t e r e i l p r o p r i o v o l t o ‘ a s e r v i z i o d e l l a c a u s a ’ , p r o p r i o p e r d a r e a d a l t r e p e r s o n e l a p o s s i b i l i t à d i v e d e r e c h e e s i s t e u n a p e r s o n a c h e è n o r m a l i s s i m a l ì f u o r i e n o n è l a s o l a a v i v e r e c o n q u e s t a c o n d i z i o n e ”