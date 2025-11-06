( A d n k r o n o s ) - D o p o l a s c e l t a i n u s u a l e d i T u r e t t a , o g g i a r r i v a i l s e c o n d o c o l p o d i s c e n a c h e d i f a t t o ' s v u o t a ' l ' u d i e n z a c h e r e s t a c a l e n d a r i z z a t a p e r i l p r o s s i m o 1 4 n o v e m b r e n e l l ' a u l a b u n k e r d i M e s t r e . I n q u e l l ' o c c a s i o n e , d a v a n t i a l l a C o r t e d ' a s s i s e d ' a p p e l l o p r e s i e d u t a d a l g i u d i c e M i c h e l e M e d i c i , a l l e p a r t i n o n r e s t e r à c h e p r e n d e r e a t t o e f o r m a l i z z a r e l a d o p p i a r i n u n c i a e r e n d e r e c o s ì d e f i n i t i v o l ' e r g a s t o l o p e r T u r e t t a . A d i f f e r e n z a d i q u a n t o s c r i t t o i n p r e c e d e n z a , i l v e r d e t t o d i v e n t a d e f i n i t i v o s e n z a p a s s a g g i o d a l l a C a s s a z i o n e . L a P r o c u r a g e n e r a l e d i V e n e z i a a v e v a i n i z i a l m e n t e d e c i s o d i p r o c e d e r e c o n i l r i c o r s o i n a p p e l l o p e r v e d e r e r i c o n o s c i u t e l e a g g r a v a n t i d e l l a c r u d e l t à e d e l l o s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x f i d a n z a t o , g i à c o n d a n n a t o p e r i l d e l i t t o a g g r a v a t o d a l l a p r e m e d i t a z i o n e e d a l l e g a m e a f f e t t i v o c o n l a v i t t i m a . I n u n a l e t t e r a , i l g i o v a n e d e t e n u t o n e l c a r c e r e v e r o n e s e d i M o n t o r i o a v e v a s p i e g a t o l a s u a r i n u n c i a a d i f e n d e r s i a s s u m e n d o s i l a " p i e n a r e s p o n s a b i l i t à p e r q u e l l o c h e h o f a t t o d i c u i m i p e n t o o g n i g i o r n o s i n c e r a m e n t e d a l p r o f o n d o d e l c u o r e " .