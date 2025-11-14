B r e s c i a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a c o n d a n n a a l l ' e r g a s t o l o p e r F i l i p p o T u r e t t a d i v e n t a d e f i n i t i v a . N e l l ' a u l a b u n k e r d i M e s t r e , d a v a n t i a l l a C o r t e d ' a s s i s e d ' a p p e l l o p r e s i e d u t a d a l g i u d i c e M i c h e l e M e d i c i , s i è c e l e b r a t a l a b r e v e u d i e n z a p e r f o r m a l i z z a r e l a r i n u n c i a a l l ' a p p e l l o d e l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i V e n e z i a e d e l l o s t e s s o i m p u t a t o , r e o c o n f e s s o d e l l ' o m i c i d i o d e l l ' e x f i d a n z a t a G i u l i a C e c c h e t t i n . S i c h i u d e c o s ì , s e n z a n e p p u r e i l p a s s a g g i o i n C a s s a z i o n e , l ' i n t e r a v i c e n d a g i u d i z i a r i a p e r i l d e l i t t o d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 2 3 . I n a u l a e r a n o p r e s e n t i s o l o i l e g a l i , T u r e t t a è r i m a s t o d i e t r o l e s b a r r e d e l c a r c e r e d i V e r o n a . I l 1 4 o t t o b r e , i l 2 3 e n n e a v e v a r i n u n c i a t o a i m o t i v i d ' a p p e l l o , l o s c o r s o 6 n o v e m b r e a n c h e l ' a c c u s a a v e v a p r e s o a t t o d e l v e r d e t t o d i p r i m o g r a d o p r o n u n c i a t o i l 3 d i c e m b r e 2 0 2 4 c o n c u i T u r e t t a v i e n e r i c o n o s c i u t o r e s p o n s a b i l e d e l d e l i t t o p r e m e d i t a t o , e s c l u s e l e a g g r a v a n t i d e l l a c r u d e l t à e d e l l o s t a l k i n g . I n u n a l e t t e r a , l ' e x f i d a n z a t o d e l l a v i t t i m a - d i f e s o d a g l i a v v o c a t i G i o v a n n i C a r u s o e M o n i c a C o r n a v i e r a - a v e v a s p i e g a t o l a s u a r i n u n c i a a d i f e n d e r s i a s s u m e n d o s i l a " p i e n a r e s p o n s a b i l i t à " d e l l ' o m i c i d i o " d i c u i m i p e n t o o g n i g i o r n o s i n c e r a m e n t e d a l p r o f o n d o d e l c u o r e " . A r c h i v i a t i i p r o c e s s i , T u r e t t a p u ò c o n c e n t r a r s i s u l l a g i u s t i z i a r i p a r a t i v a , u n a p p r o c c i o d i e s p i a z i o n e i n t r o d o t t o d a l l a r i f o r m a C a r t a b i a c h e p r e v e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d e l l e p a r t i a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i a s c o l t o e d i r i c o n o s c i m e n t o d i q u a n t o f a t t o . U n c a m m i n o c h e n o n s o s t i t u i s c e l a c o n d a n n a , m a l a i n t e g r a . U n ' o p z i o n e c h e i l g i o v a n e h a d e c i s o d i v o l e r i n t r a p r e n d e r e s o l o n e l c a s o d i c o n s e n s o p r e v e n t i v o d e l p a d r e d e l l a v i t t i m a , n o n o s t a n t e l a l e g g e c o n s e n t e l ' i s t a n z a a n c h e i n c a s o c o n t r a r i o . E l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a G i n o C e c c h e t t i n s e m b r a n o a n d a r e i n q u e s t o s e n s o . " N o n e s i s t e u n a g i u s t i z i a c a p a c e d i r e s t i t u i r e c i ò c h e è s t a t o t o l t o , m a e s i s t e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a v e r i t à è s t a t a r i c o n o s c i u t a e c h e l e r e s p o n s a b i l i t à s o n o s t a t e p i e n a m e n t e a c c e r t a t e " h a d e t t o a p p r e n d e n d o d e l m a n c a t o a p p e l l o . " C o n t i n u a r e a c o m b a t t e r e q u a n d o l a g u e r r a è f i n i t a è , i n f o n d o , u n a t t o s t e r i l e . L a c o n s a p e v o l e z z a c h e è i l m o m e n t o d i f e r m a r s i , i n v e c e , è u n s e g n o d i p a c e i n t e r i o r e e d i m a t u r i t à , u n p a s s o c h e a n d r e b b e c o m p i u t o p i ù s p e s s o . L a g i u s t i z i a h a i l c o m p i t o d i a c c e r t a r e i f a t t i , n o n d i p l a c a r e i l d o l o r e . C o m e p a d r e , h o s c e l t o d a t e m p o d i g u a r d a r e a v a n t i , p e r c h é l ’ u n i c o m o d o p e r o n o r a r e G i u l i a è c o s t r u i r e , o g n i g i o r n o , q u a l c o s a d i b u o n o i n s u o n o m e " .