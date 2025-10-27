R e g g i o E m i l i a , 2 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - - " I l t e m a d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a c o i n v o l g e t u t t o i l s i s t e m a d e l w e l f a r e : l e p e r s o n e , l e f a m i g l i e , i l a v o r a t o r i e c h i s i t r o v a i n u n a c o n d i z i o n e d i c u r a . È u n a m b i t o c h e m e r i t a g r a n d e a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i p e r c h é i n c i d e d i r e t t a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c i t t a d i n i e s u l l ’ e q u i t à s o c i a l e " . L o h a d i c h i a r a t o L a u r a C a v a n d o l i , d e p u t a t o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o a l T e r z o S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a o r g a n i z z a t o d a C i r f o o d a l C i r f o o d D i s t r i c t d i R e g g i o E m i l i a . C a v a n d o l i h a r i c o r d a t o c h e " c o n i l c o r r e t t i v o d e l C o d i c e d e g l i A p p a l t i d e l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 è s t a t a i n t r o d o t t a l a p o s s i b i l i t à d i a p p l i c a r e c l a u s o l e r e v i s i o n a l e s t r a o r d i n a r i e p e r a d e g u a r e i c o r r i s p e t t i v i a l l ’ a u m e n t o d e i c o s t i , d a n d o c o s ì a g l i a p p a l t a n t i u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l s e r v i z i o " . " O r a – h a a g g i u n t o – è n e c e s s a r i o d i f f o n d e r e l a c o n o s c e n z a d i q u e s t a n o r m a e f a v o r i r n e l ’ a p p l i c a z i o n e c o n c r e t a . I l M i n i s t e r o h a g i à i s t i t u i t o u n t a v o l o d i l a v o r o p e r e l a b o r a r e s t r a t e g i e e l i n e e g u i d a c h e a i u t i n o g l i e n t i a t r a d u r r e q u e s t e p o s s i b i l i t à i n p r a t i c h e o p e r a t i v e , p e r c h é n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e a z i e n d e c h e g a r a n t i s c o n o u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e p o s s a n o l a v o r a r e i n p e r d i t a " . " I l c i b o è u n a l l e a t o p e r l a s a l u t e , l a c r e s c i t a e p e r s i n o p e r i r i s u l t a t i s p o r t i v i d e i n o s t r i r a g a z z i . E p p u r e n e l l e s c u o l e i t a l i a n e m a n c a a n c o r a u n a v e r a e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e , n o n o s t a n t e s i a g i à p r e v i s t a d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e . L o d i c o a n c h e d a m a d r e – h a s o t t o l i n e a t o – i n m o l t e s c u o l e n o n s i d e d i c a n e p p u r e q u a l c h e m i n u t o a s p i e g a r e a i b a m b i n i c o s a m a n g e r a n n o , d a d o v e a r r i v a q u e l c i b o e p e r c h é è s t a t o s c e l t o . E p p u r e b a s t e r e b b e r o c i n q u e m i n u t i p r i m a d e l p a s t o p e r t r a s f o r m a r e i l m o m e n t o d e l l a m e n s a i n u n ’ o c c a s i o n e e d u c a t i v a d i g r a n d e v a l o r e " . C a v a n d o l i h a i n o l t r e r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d i d i f e n d e r e " l a q u a l i t à d e i n o s t r i p r o d o t t i , i l b i o l o g i c o , i l c h i l o m e t r o z e r o e l a d i e t a m e d i t e r r a n e a " , e v i d e n z i a n d o c o m e " l e m e n s e i t a l i a n e p o s s o n o e d e v o n o c o n t i n u a r e a o f f r i r e u n p a s t o s a n o e s o s t e n i b i l e , i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e t r a s m e t t e r e u n a c u l t u r a a l i m e n t a r e c h e d u r i t u t t a l a v i t a " .