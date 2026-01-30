R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' u n m o m e n t o d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e , p e r c h é l a r i c e r c a e s v i l u p p o l e g a t a a d u p i l u m a b r a g g i u n g e i l p i c c o p i ù a l t o . Q u e s t a n u o v a i n d i c a z i o n e " n e l l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) , c h e " s a r à a p p r o v a t a a b r e v e , s a r à l ' u n d i c e s i m a : è c o m e a v e r e u n a p i p e l i n e a l l ' i n t e r n o d i u n s i n g o l o f a r m a c o . C a p i t a r a r a m e n t e n e l l a s t o r i a d e l l e i m p r e s e f a r m a c e u t i c h e " . C o s ì M a r c e l l o C a t t a n i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a n o f i I t a l i a e M a l t a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o s u l l a B p c o e l a p r i m a t e r a p i a b i o l o g i c a m i r a t a , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a l l a f a r m a c e u t i c a . " S i a m o s e m p r e i m p e g n a t i n e l l o s v i l u p p a r e n u o v i f a r m a c i e n u o v i v a c c i n i i n t a n t e a r e e t e r a p e u t i c h e d i v e r s e - a g g i u n g e C a t t a n i - L ' i m m u n o l o g i a è l a n o s t r a s t e l l a p o l a r e : a b b i a m o l ' a m b i z i o n e d i e s s e r e l a p r i m a a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a a l 2 0 3 0 c o n c e n t r a t a n e l l ' i m m u n o l o g i a e n e l l e i m m u n o s c i e n z e p e r t r a s f o r m a r e l a v i t a d i p a z i e n t i c h e c o m b a t t o n o c o n p a t o l o g i e c h e h a n n o u n c a r i c o s o c i a l e e c l i n i c o r i l e v a n t e . S a n o f i e R e g e n e r o n i n v e s t o n o o g n i a n n o o l t r e 8 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n R i c e r c a e S v i l u p p o e o g g i c e l e b r i a m o i l f r u t t o d i q u e s t i i n v e s t i m e n t i , a l z a n d o a n c o r d i p i ù i l l i v e l l o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , c h e s a r à a c c e s s i b i l e a b r e v e a i p a z i e n t i , r i s p e t t o a l l a B p c o : u n a p a t o l o g i a c h e h a u n i m p a t t o e n o r m e s u l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e " .