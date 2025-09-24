C a t a n z a r o , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - C i r c a u n c e n t i n a i o d i p e r s o n e , p e r l o p i ù s t u d e n t i p e n d o l a r i , s o n o r i m a s t e f e r i t e n e l l o s c o n t r o t r a d u e a u t o b u s , a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a s u l l a S s 1 0 6 , n e l C o m u n e d i S i m e r i C r i c h i ( C a t a n z a r o ) . I p a s s e g g e r i a b o r d o d e i d u e m e z z i h a n n o r i p o r t a t o , f o r t u n a t a m e n t e , s o l o f e r i t e l i e v i e c o n t u s i o n i e s o n o s t a t i s o c c o r s i t e m p e s t i v a m e n t e d a i s a n i t a r i d e l 1 1 8 g i u n t i s u l p o s t o . S o l o t a n t a p a u r a p e r q u e l l a c h e p o t e v a t r a s f o r m a r s i i n u n a v e r a e p r o p r i a t r a g e d i a . S u l p o s t o , o l t r e a l l e a m b u l a n z e , i v i g i l i d e l f u o c o d e l C o m a n d o d i C a t a n z a r o e i c a r a b i n i e r i , c h e h a n n o a v v i a t o l e i n d a g i n i p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a e l e c a u s e d e l l ' i n c i d e n t e . I l t r a f f i c o v e i c o l a r e s u l l a S s 1 0 6 , n e l t r a t t o i n t e r e s s a t o d a l l ' a c c a d u t o , s a r à l i m i t a t o a u n ' u n i c a c o r s i a a s e n s o a l t e r n a t o f i n o a l t e r m i n e d e l l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o .