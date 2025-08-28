P a l e r m o , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a P o l i z i a d i C a t a n i a h a d e n u n c i a t o t r e p e r s o n e - u n 2 1 e n n e e u n 1 8 e n n e d i P a t e r n ò e u n 1 7 e n n e d i C a t a n i a - c h e , n e i g i o r n i s c o r s i , h a n n o t e n t a t o d i i n t r o d u r r e i n c a r c e r e a l c u n i c e l l u l a r i , a t t r a v e r s o l ’ u t i l i z z o d i u n d r o n e . N e l c o r s o d e i s e r v i z i n o t t u r n i d i c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o , g l i a g e n t i h a n n o n o t a t o i t r e r a g a z z i a b o r d o d i u n ’ a u t o n e l l e v i e d e l c e n t r o c i t t a d i n o . I n s o s p e t t i t i p e r l ’ a t t e g g i a m e n t o d e i t r e a l l a v i s t a d e l l a p a t t u g l i a , i p o l i z i o t t i h a n n o p r o c e d u t o a l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e e a u n a c c u r a t o c o n t r o l l o . N o n e s s e n d o d e l l a z o n a , p e r g i u s t i f i c a r e l a l o r o p r e s e n z a , u n o d e i g i o v a n i h a r a c c o n t a t o c h e s i e r a n o f e r m a t i p e r f u m a r e u n a s i g a r e t t a . " L a g i u s t i f i c a z i o n e , o v v i a m e n t e , n o n h a c o n v i n t o g l i a g e n t i c h e , a q u e l p u n t o , h a n n o r i t e n u t o o p p o r t u n o a p p r o f o n d i r e g l i a c c e r t a m e n t i p r o c e d e n d o a l l a p e r q u i s i z i o n e d e l l ’ a u t o m o b i l e . I l c o n t r o l l o d e l v e i c o l o h a c o n s e n t i t o d i i n d i v i d u a r e l a p r e s e n z a d i u n d r o n e , p o s i z i o n a t o n e l s e d i l e p o s t e r i o r e - d i c o n o d a l l a Q u e s t u r a - I l d r o n e , a s u a v o l t a , e r a c o l l e g a t o c o n u n a l e n z a d a p e s c a a u n i n v o l u c r o d i c e l l o p h a n e c o n u n o s m a r t p h o n e e d u e m i n i c e l l u l a r i . A l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a u t o , i p o l i z i o t t i h a n n o t r o v a t o , d e n t r o u n a s c a r p a , u n a l t r o i n v o l u c r o s e m p r e i n c e l l o p h a n e c o n u l t e r i o r i d u e s m a r t p h o n e , n o n c h é u n a b o r s a a t r a c o l l a c o n g l i a c c e s s o r i n e c e s s a r i p e r i l c o l l e g a m e n t o a l d r o n e e u n r o c c h e t t o d i l e n z a d a p e s c a " . G l i a p p r o f o n d i m e n t i e s e g u i t i n e g l i u f f i c i d i P o l i z i a h a n n o c o n s e n t i t o d i a p p u r a r e c h e i c e l l u l a r i e r a n o d e s t i n a t i a e s s e r e i n t r o d o t t i a l l ’ i n t e r n o d e l c a r c e r e , t r a m i t e l ’ u t i l i z z o d e l d r o n e a r t i g i a n a l m e n t e p r e p a r a t o p e r i l r e c a p i t o d e i d i s p o s i t i v i v i a a e r e a . I l m a t e r i a l e r i t r o v a t o è s t a t o s e q u e s t r a t o , c o m p r e s i g l i s m a r t p h o n e p e r s o n a l i d e i t r e g i o v a n i . I g i o v a n i s o n o s t a t i d e n u n c i a t i p e r t e n t a t o a c c e s s o i n d e b i t o a d i s p o s i t i v i i d o n e i a l l a c o m u n i c a z i o n e d a p a r t e d i s o g g e t t i d e t e n u t i i n c o n c o r s o , f e r m a r e s t a n d o l a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a d e g l i i n d a g a t i v a l e v o l e o r a e f i n o a c o n d a n n a d e f i n i t i v a . S u c c e s s i v a m e n t e , i l m i n o r e è s t a t o a f f i d a t o a u n f a m i l i a r e .