M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c i s o n o p r o v e . P e r o t t o m e s i i l p u b b l i c o m i n i s t e r o h a v o l u t o v e d e r e i n m e i l b i o n d o c o n g l i o c c h i a z z u r r i , i o v i d i c o : f e r m a t e v i , n o n è m a i t r o p p o t a r d i " . L o a f f e r m a , n e l l e s u e b r e v i d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e , D m i t r y ' D i m a ' C h i r a k a d z e , l ' u o m o c o n l e g a m i c o n f u n z i o n a r i e o l i g a r c h i r u s s i a r r e s t a t o n e l g i u g n o 2 0 2 4 i n u n f i l o n e d e l l ' i n c h i e s t a s u l l a f u g a d i A r t e m U s s . I l 5 5 e n n e , c o n d a n n a t o a t r e a n n i e d u e m e s i d a l t r i b u n a l e d i M i l a n o i n q u a n t o r i t e n u t o i l c o o r d i n a t o r e d e l l a f u g a d i U s s , f i g l i o d i u n o l i g a r c a v i c i n o a P u t i n e v a s o d a i d o m i c i l i a r i n e l m a r z o 2 0 2 3 m e n t r e e r a i n a t t e s a d i e s s e r e e s t r a d a t o n e g l i U s a , c o n t i n u a a n e g a r e l e a c c u s e . " H o p a s s a t o d u e s e t t i m a n e i n i s o l a m e n t o s e n z a p o s s i b i l i t à d i a p r i r e u n l i b r o , s o n o q u a s i d i v e n t a t o p a z z o " . L a s e n t e n z a d e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o è a t t e s a p e r i l p r o s s i m o 2 6 f e b b r a i o .