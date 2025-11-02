R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C i p r o v a n o i n t u t t i i m o d i a b l o c c a r e R e p o r t . M i a u g u r o c h e v a d a i n o n d a s u R a i t r e , s t a s e r a , c o m e p r e v i s t o e c h e i l t e n t a t i v o d i b l o c c a r e l a m e s s a i n o n d a s i a v a n o . C o m e p o s s i a m o f i d a r c i d i u n ’ A u t o r i t à d i g a r a n z i a d o p o l e a n t i c i p a z i o n i d e l l a p u n t a t a d i R e p o r t ? N o , n o n p o s s i a m o f i d a r c i . O g n i s e n t e n z a , o g n i p r o v v e d i m e n t o d e l l ’ A u t o r i t à p e r l a P r i v a c y s a r à d a o g g i s e g n a t o d a u n ’ o m b r a : n o n s a p r e m o p i ù s e l e d e c i s i o n i s o n o s t a t e p r e s e n e l p i e n o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a , o d o p o e s s e r s i c o n s u l t a t i c o n i l p a r t i t o d i r i f e r i m e n t o — i n q u e s t o c a s o F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i l p a r t i t o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i " . L o a f f e r m a S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e d e l P d . " L o s c a n d a l o c h e c o i n v o l g e A g o s t i n o G h i g l i a , e x e s p o n e n t e d i A l l e a n z a n a z i o n a l e n o m i n a t o p r o p r i o d a l g o v e r n o M e l o n i , è u n o s p a r t i a c q u e . L a s a n z i o n e i n f l i t t a a R e p o r t , i l p r o g r a m m a c h e h a d o c u m e n t a t o a b u s i d i p o t e r e e o p a c i t à d e l p o t e r e p o l i t i c o , è d i v e n t a t a o g g i i l s i m b o l o d i u n c o n f l i t t o d ’ i n t e r e s s i i n t o l l e r a b i l e . E o g g i - p r o s e g u e l ' e s p o n e n t e D e m - l o s t e s s o G h i g l i a t e n t a a d d i r i t t u r a d i d i f f i d a r e R e p o r t d a l l a m e s s a i n o n d a d e l l a p u n t a t a , n e l t e n t a t i v o d i f e r m a r e l ’ i n f o r m a z i o n e e d i m e t t e r e u n b a v a g l i o a l s e r v i z i o p u b b l i c o " . " C o m e h a d e n u n c i a t o S i g f r i d o R a n u c c i , ' q u e l l o c h e t e n t a d i f a r e G h i g l i a è m e t t e r e u n b a v a g l i o ' . È g r a v i s s i m o , s i t r a t t a d i i n t e r r u z i o n e d i s e r v i z i o p u b b l i c o . U n ’ A u t o r i t à d i g a r a n z i a d e v e e s s e r e t e r z a , i n d i p e n d e n t e , c r e d i b i l e . Q u i n o n c ’ è p i ù n u l l a d i t u t t o q u e s t o . C h i è c o i n v o l t o d e v e t r a r r e l e c o n s e g u e n z e : l e d i m i s s i o n i - c o n c l u d e R u o t o l o - s o n o l ’ u n i c a v i a p e r r e s t i t u i r e u n m i n i m o d i f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i e n e l l a d e m o c r a z i a " .