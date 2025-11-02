Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ci provano in tutti i modi a bloccare Report. Mi auguro che vada in onda su Raitre, stasera, come previsto e che il tentativo di bloccare la messa in onda sia vano. Come possiamo fidarci di unAutorità di garanzia dopo le anticipazioni della puntata di Report? No, non possiamo fidarci. Ogni sentenza, ogni provvedimento dellAutorità per la Privacy sarà da oggi segnato da unombra: non sapremo più se le decisioni sono state prese nel pieno della trasparenza e dellindipendenza, o dopo essersi consultati con il partito di riferimento in questo caso Fratelli dItalia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni". Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd. "Lo scandalo che coinvolge Agostino Ghiglia, ex esponente di Alleanza nazionale nominato proprio dal governo Meloni, è uno spartiacque. La sanzione inflitta a Report, il programma che ha documentato abusi di potere e opacità del potere politico, è diventata oggi il simbolo di un conflitto dinteressi intollerabile. E oggi -prosegue l'esponente Dem- lo stesso Ghiglia tenta addirittura di diffidare Report dalla messa in onda della puntata, nel tentativo di fermare linformazione e di mettere un bavaglio al servizio pubblico". "Come ha denunciato Sigfrido Ranucci, 'quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio'. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico. UnAutorità di garanzia deve essere terza, indipendente, credibile. Qui non cè più nulla di tutto questo. Chi è coinvolto deve trarre le conseguenze: le dimissioni -conclude Ruotolo- sono lunica via per restituire un minimo di fiducia nelle istituzioni e nella democrazia".