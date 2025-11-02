R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i s p e d i a m o a l m i t t e n t e q u a l s i a s i i p o t e s i d i c e n s u r a d e l l a p u n t a t a d i s t a s e r a d i R e p o r t , A g o s t i n o G h i g l i a s i d i m e t t a s u b i t o . È g r a v i s s i m o c h e u n a r i c h i e s t a s i m i l e a r r i v i d a u n m e m b r o d e l l ’ A u t o r i t à G a r a n t e p e r l a P r i v a c y . N o n s o l o d a g i o r n i , d i f r o n t e a q u e s t a n o t i z i a , A r i a n n a M e l o n i , s o r e l l a d e l l a p r e m i e r G i o r g i a , n o n h a r i t e n u t o d i d o v e r d i r e u n a s o l a p a r o l a m a a d e s s o G h i g l i a s t a r e b b e a d d i r i t t u r a t e n t a n d o d i b l o c c a r e l a m e s s a i n o n d a d e l l ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a c h e l o r i g u a r d a . S i a m o d i f r o n t e a u n f a t t o g r a v i s s i m o . Q u a n d o c h i è c h i a m a t o a v i g i l a r e s u l l a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i u s a l a p r o p r i a p o s i z i o n e p e r o s t a c o l a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a v i e n e c o l p i t o i l c u o r e s t e s s o d e l l a d e m o c r a z i a . È a r r i v a t o i l m o m e n t o d i u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u l l ’ o p e r a t o d i q u e i c o m p o n e n t i d e l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y c h e i n t e r p r e t a n o i l l o r o r u o l o c o m e c l a v a d e l p o t e r e p o l i t i c o . A g o s t i n o G h i g l i a d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e s u e a z i o n i e f a r e u n p a s s o i n d i e t r o i m m e d i a t o " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l M 5 S i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i D a r i o C a r o t e n u t o .