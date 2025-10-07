( A d n k r o n o s ) - L a s c e l t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o d e r i v a d a l l e d i v e r s e c o n c l u s i o n i o f f e r t e d a i c o n s u l e n t i - q u e l l o d e l p m c h e d i r e c e n t e h a i n t e g r a t o l a s u a r e l a z i o n e , d a g l i e s p e r t i i n c a r i c a t i d a g l i i n d a g a t i e q u e l l o i n d i c a t o d a l l a f a m i g l i a d i R a m y - c h e " p e r v e n e n d o a c o n c l u s i o n i d i v e r g e n t i s u d i v e r s i p r o f i l i e s s e n z i a l i d e l f a t t o , n o n c o n s e n t o n o d i a d d i v e n i r e a d u n a r i c o s t r u z i o n e u n i v o c a " d i q u a n t o a c c a d u t o s u l l ' a s f a l t o , s i l e g g e n e l l a r i c h i e s t a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o . " L a p e c u l i a r i t à e d e l i c a t e z z a d e l l a v i c e n d a " i m p o n e d u n q u e l a n e c e s s i t à d i a c c e r t a r e l a d i n a m i c a d e l l ' i m p a t t o c o n u n a p e r i z i a c h e s e f o s s e d i s p o s t a d u r a n t e i l p r o c e s s o n e r a l l e n t e r e b b e l o s v o l g i m e n t o . I n o l t r e l a p r o v a r i s u l t a " n o n r i n v i a b i l e " d a t o c h e d a l l ' e s i t o " p o t r e b b e r o r i c a v a r s i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r l ' e s e r c i z i o d e l l ' a z i o n e p e n a l e " p e r l a m o r t e d i R a m y E l g a m l , c o n c l u d o n o i p m S e r a f i n i e C i r i g l i a n o .