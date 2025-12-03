M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a c h i u s o l e i n d a g i n i s u l l ' i n c i d e n t e s t r a d a l e d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 4 c h e h a p o r t a t o a l l a m o r t e d i R a m y E l g a m l . O t t o i n t u t t o g l i i n d a g a t i : s e t t e c a r a b i n i e r i e F a r e s B o u z i d i , l ' a m i c o d e l l a v i t t i m a c h e g u i d a v a l o s c o o t e r c h e h a f i n i t o l a s u a c o r s a - d o p o u n a f u g a d i c i r c a o t t o c h i l o m e t r i n e l l e v i e d e l c e n t r o - c o n t r o u n s e m a f o r o , a l l ' i n c r o c i o t r a v i a R i p a m o n t i e v i a Q u a r a n t a . S i a F a r e s c h e i l c a r a b i n i e r e A n t o n i o L e n o c i d e v o n o r i s p o n d e r e d i o m i c i d i o s t r a d a l e ; p e r L e n o c i l ' a c c u s a è a n c h e d i l e s i o n i . I m i l i t a r i M a r i o D i M i c c o , L u i g i P a t e r n u o s t o , F e d e r i c o B o t t e g h i n e B r u n o Z a n o t t o d e v o n o r i s p o n d e r e d i f r o d e e d e p i s t a g g i o p e r a v e r f a t t o c a n c e l l a r e i v i d e o r i p r e s i c o n u n c e l l u l a r e d a d u e t e s t i m o n i . I n o l t r e q u a t t r o m i l i t a r i - L e n o c i , P a t e r n u o s t o , I l a r i o C a s t e l l o e N i c o l a I g n a z i o Z u d d a s - d e v o n o r i s p o n d e r e d i f a l s i t à i d e o l o g i c a c o m m e s s a d a l p u b b l i c o u f f i c i a l e i n a t t i p u b b l i c i p e r a v e r n a s c o s t o l a p r e s e n z a d i u n a t e l e c a m e r a d a s h c a m s u l l ' a u t o e d i u n a b o d y c a m p e r s o n a l e , " d i s p o s i t i v i c h e r i p r e n d e v a n o l ' i n t e r a f a s e d e l l ' i n s e g u i m e n t o " . C a s t e l l o e Z u d d a s d e v o n o r i s p o n d e r e a n c h e d i f a l s o p e r l e d i c h i a r a z i o n i r e s e a i p u b b l i c i m i n i s t e r i .