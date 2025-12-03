( A d n k r o n o s ) - S e l ' a c c u s a p e r F a r e s B o u z i d i è a g g r a v a t a d a l l ' a v e r g u i d a t o i l T - M a x s e n z a p a t e n t e e p e r t r a t t i a n c h e c o n t r o m a n o , i l v i c e b r i g a d i e r e L e n o c i , i n v e c e , a v r e b b e m a n t e n u t o " u n a d i s t a n z a e u n a v e l o c i t à i n i d o n e e a p r e v e n i r e e v e n t u a l i c o l l i s i o n i " c o n l o s c o o t e r i n f u g a . I p m M a r c o C i r i g l i a n o e G i a n c a r l a S e r a f i n i e v i d e n z i a n o l a l u n g a d u r a t a d e l l ' i n s e g u i m e n t o e c o m e l ' i n c i d e n t e h a v i s t o i l c o n t r i b u t o d i B o u z i d i " c o n l a p r o p r i a c o n d o t t a g r a v e m e n t e i m p r u d e n t e e n e g l i g e n t e c o n s i s t i t a n e l l ' i n o s s e r v a n z a d e l l e n o r m e s t r a d a l i " . I l g i o v a n e n o n s i f e r m a a l l ' A l t d e i c a r a b i n i e r i d a n d o i l v i a a u n a f u g a " l u n g o n u m e r o s e v i e d e l c e n t r o u r b a n o d i M i l a n o , c o n p i c c h i d i v e l o c i t à s u p e r i o r i a i 1 2 0 c h i l o m e t r i " . A r r i v a i n c o n t r o m a n o d a v i a R i p a m o n t i , i m p o s t a l ' i n c r o c i o c o n v i a Q u a r a n t a a v e l o c i t à s o s t e n u t a ( c i r c a 5 5 c h i l o m e t r i l ' o r a ) e d e f f e t t u a q u e l l a m a n o v r a v e r s o d e s t r a " p r o v o c a n d o c o s ì l ' u r t o d e l l ' a r e a p o s t e r i o r e d e s t r a d e l s u o m o t o v e i c o l o c o n l a f a s c i a a n t e r i o r e d e l p a r a u r t i d e l l ' A l f a R o m e o G i u l i e t t a d e i c a r a b i n i e r i " . T u t t i g l i a l t r i c a r a b i n i e r i i n t e r v e n g o n o n e l l a f a s e s u c c e s s i v a . I m i l i t a r i d e l N u c l e o R a d i o m o b i l e D i M i c c o e P a t e r n u o s t o h a n n o c o s t r e t t o , a d i r e d e l l a p r o c u r a , " i l t e s t i m o n e o c u l a r e " a c a n c e l l a r e q u a n t o r e g i s t r a t o c o n i l s u o c e l l u l a r e , e p i s o d i o c h e e m e r g e s o l o c o n u n ' i n t e r v i s t a d e l g i o v a n e i n t v ; Z a n o t t o e B o t t e g h i n a v r e b b e r o c o n c o r s o a n c h e l o r o a n a s c o n d e r e f a t t i u t i l i a l l e i n d a g i n i c o s t r i n g e n d o u n a l t r o t e s t i m o n e a c a n c e l l a r e n o v e f i l e v i d e o d a l p r o p r i o t e l e f o n o . I n q u a t t r o ( L e n o c i , P a t e r n u o s t o , C a s t e l l o e Z u d d a s ) i n c o n c o r s o t r a l o r o e i n q u a l i t à d i p u b b l i c i u f f i c i a l i " r e d i g e n d o i l v e r b a l e d i a r r e s t o i n f l a g r a n z a d i F a r e s B o u z i d i a t t e s t a v a n o f a l s a m e n t e e d o m e t t e v a n o f a t t i d e i q u a l i l ' a t t o e r a d e s t i n a t o a p r o v a r e l a v e r i t à " - s i l e g g e n e l l ' a v v i s o d i c o n c l u s i o n e d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i - i n p a r t i c o l a r e o m e t t e v a n o l ' i m p a t t o t r a l ' a u t o d e l l ' A r m a e l o s c o o t e r , d a v a n o u n a v e r s i o n e d e l l ' i n c i d e n t e s m e n t i t a d a l l a r e l a z i o n e d e l l a P o l i z i a l o c a l e , n a s c o n d e v a n o l a p r e s e n z a d i u n t e s t i m o n e e " o m e t t e v a n o d i d a r e a t t o d e l l a p r e s e n z a d i u n a d a s h c a m p e r s o n a l e i n s t a l l a t a a l l ' i n t e r n o d e l l ' a u t o v e t t u r a c o n d o t t a d a I l a r i o C a s t e l l o , n o n c h é d i u n a b o d y c a m p e r s o n a l e i n u s o a N i c o l a I g n a z i o Z u d d a s , d i s p o s i t i v i c h e r i p r e n d e v a n o l ' i n t e r a f a s e d e l l ' i n s e g u i m e n t o e , d u n q u e , d e l l a c o n t e s t a t a r e s i s t e n z a , e c h e v e n i v a n o m e n z i o n a t i , e s i b i t i e p r o d o t t i s o l o s u r i c h i e s t a d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a " .