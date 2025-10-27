M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o M a r i a I d r a G u r g o d i C a s t e l m e n a r d o h a r i b a d i t o i l n o a l l a r i c h i e s t a d i p e r i z i a - g i à r e s p i n t a u n a p r i m a v o l t a - a v a n z a t a d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e l c a s o c h e r i g u a r d a l a m o r t e d i R a m y E l g a l m c h e h a p e r s o l a v i t a i l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 4 . N e l l ' o r d i n a n z a , n o t i f i c a t a o g g i a l l e d i f e s e d e i d u e i n d a g a t i p e r o m i c i d i o s t r a d a l e - F a r e s B o u z i n i c h e g u i d a v a l o s c o o t e r s u c u i è m o r t o i l 1 9 e n n e e A n t o n i o L e n o c i i l c a r a b i n i e r e a l l a g u i d a d e l l ' a u t o i n s e g u i t r i c e - , l a g i u d i c e r i m a r c a c h e " l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o n o n è s t r u m e n t o f u n z i o n a l m e n t e d e s t i n a t o a d o r i e n t a r e " u n a d e c i s i o n e d i r i c h i e s t a d i p r o c e s s o o d i a r c h i v i a z i o n e . E ' " i n d i b a t t i m e n t o " c h e l a p r o v a s i d e v e f o r m a r e , s c r i v e l a g i p n e l p r o v v e d i m e n t o c h e d i c h i a r a i n a m m i s s i b i l e l a r i c h i e s t a d e i p m G i a n c a r l a S e r a f i n i e M a r c o C i r i g l i a n o . I n p a r t i c o l a r e , n e l l a f a s e p r o c e d i m e n t a l e i n c u i c i s i t r o v a ( i n d a g i n i p r e l i m i n a r i g i à c h i u s e , e p r i m a d e l l a c e l e b r a z i o n e d e l l ' e v e n t u a l e u d i e n z a p r e l i m i n a r e ) l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h i e s t o d a l l a P r o c u r a " n o n p u ò t r o v a r e s p a z i o i n q u a n t o l a r i c h i e s t a è s t a t a p r e s e n t a t a o l t r e i t e r m i n i " . L a q u e s t i o n e o r a r i t o r n a n e l l a m a n i d e l l a p r o c u r a c h e , e s c l u s a l a p o s s i b i l i t à d i u n r i c o r s o i n C a s s a z i o n e c o n t r o l ' o r d i n a n z a , s e m b r a i n t e n z i o n a t a a c h i u d e r e p r e s t o i l p r o c e d i m e n t o s u q u a n t o a c c a d u t o a l l ' i n c r o c i o t r a v i a R i p a m o n t i e v i a Q u a r a n t a e c o m u n q u e p r i m a d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l t r a g i c o e v e n t o .