T e m p i o P a u s a n i a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r a g a z z a l o h a d e t t o s u b i t o , a l r i s v e g l i o . H a d e t t o a l l a s u a a m i c a : ' M i h a n n o v i o l e n t a t o t u t t i ' . E r a s c o n v o l t a . E ' l a p r i m a c o s a c h e d i c e , s i è s v e g l i a t a c o s i l a r a g a z z a . V i i n v i t o a r i f l e t t e r e s u l l a d e s c r i z i o n e d e t t a g l i a t a . A l d i l à d e l l a d e n u n c i a f a t t a o t t o g i o r n i d o p o " . S o n o l e p a r o l e d e l P r o c u r a t o r e c a p o d i T e m p i o p a u s a n i a , G r e g o r i o C a p a s s o , n e l c o r s o d e l l e r e p l i c h e a l p r o c e s s o c h e s i c e l e b r a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d i T e m p i o P a u s a n i a . A l l a s b a r r a c i s o n o C i r o G r i l l o , f i g l i o d e l f o n d a t o r e d e l M 5 S e t r e s u o i a m i c i g e n o v e s i , F r a n c e s c o C o r s i g l i a , E d o a r d o C a p i t t a e V i t t o r i o L a u r i a . P e r l o r o l ' a c c u s a , a l t e r m i n e d e l l a r e q u i s i t o r i a , h a c h i e s t o l a c o n d a n n a a n o v e a n n i d i c a r c e r e . N e s s u n o d e g l i i m p u t a t i è p r e s e n t e i n a u l a .