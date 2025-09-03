T e m p i o P a u s a n i a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à q u e s t a m a t t i n a , a p a r t i r e d a l l e o r e 1 0 , d a v a n t i a l T r i b u n a l e d i T e m p i o P a u s a n i a ( S a s s a r i ) , l ' u l t i m a u d i e n z a d e l p r o c e s s o a c a r i c o d i C i r o G r i l l o e d e i s u o i t r e a m i c i g e n o v e s i , a c c u s a t i d i v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o n e i c o n f r o n t i d i u n a r a g a z z a i t a l o - n o r v e g e s e . I e r i i l p r o c u r a t o r e c a p o G r e g o r i o C a p a s s o h a c o n c l u s o l e r e p l i c h e , c o s ì c o m e l a p a r t e c i v i l e c o n l e a v v o c a t e G i u l i a B o n g i o r n o e F i a m m e t t a D i S t e f a n o . N e l t a r d o p o m e r i g g i o h a n n o i n i z i a t o l e c o n t r o r e p l i c h e l e d i f e s e d e g l i i m p u t a t i c h e c o n c l u d e r a n n o o g g i . S u b i t o d o p o , p r o b a b i l m e n t e n e l p r i m o p o m e r i g g i o , i l c o l l e g i o p r e s i e d u t o d a M a r c o C o n t u s i r i t i r e r à i n c a m e r a d i c o n s i g l i o p e r d e c i d e r e l a s e n t e n z a . L a P r o c u r a , a l t e r m i n e d e l l a r e q u i s i t o r i a , a v e v a c h i e s t o l a c o n d a n n a a 9 a n n i d i c a r c e r e p e r G r i l l o j u n i o r , E d o a r d o C a p i t t a , F r a n c e s c o C o r s i g l i a e V i t t o r i o L a u r i a . I q u a t t r o n o n s a r a n n o i n a u l a n e p p u r e o g g i . M e n t r e n o n s i s a a n c o r a s e s a r à p r e s e n t e l a p r e s u n t a v i t t i m a . I e r i l ' a v v o c a t a G i u l i a B o n g i o r n o h a a n n u n c i a t o c h e l a r a g a z z a h a e s p r e s s o i l d e s i d e r i o d i a s s i s t e r e a l l a s e n t e n z a .