P a l e r m o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C i s o n o v o l u t i s e i a n n i e d u e m e s i p e r a r r i v a r e a u n p r i m o v e r d e t t o s u l p r e s u n t o s t u p r o d i g r u p p o a v v e n u t o l a n o t t e t r a i l 1 6 e i l 1 7 l u g l i o 2 0 1 9 n e l r e s i d e n c e d i C i r o G r i l l o , f i g l i o d e l f o n d a t o r e d e l M 5 S B e p p e G r i l l o , i n C o s t a S m e r a l d a . Q u a t t r o c o n d a n n e : o t t o a n n i d i c a r c e r e a C i r o G r i l l o , E d o a r d o C a p i t t a e V i t t o r i o L a u r i a . E s e i a n n i e m e z z o a l q u a r t o i m p u t a t o , F r a n c e s c o C o r s i g l i a . I n i z i a t u t t o q u e l l a s e r a d ’ e s t a t e . Q u a n d o d u e a m i c h e , S i l v i a e R o b e r t a ( n o m i i n v e n t a t i n d r ) , u n a s t u d e n t e s s a i t a l o - n o r v e g e s e e l ’ a l t r a m i l a n e s e , e n t r a m b e 1 9 e n n i , v a n n o i n u n l o c a l e a P o r t o C e r v o . Q u i c o n o s c o n o C i r o G r i l l o e i s u o i t r e a m i c i . U n b i c c h i e r e d i b o l l i c i n e , u n a l t r o a n c o r a , i l p r i v è . E l ’ i n v i t o a c a s a . P e r u n a s p a g h e t t a t a , n e l r e s i d e n c e d i G r i l l o j u n i o r . L e r a g a z z e a c c e t t a n o . R i m a n g o n o f i n o a l l ’ a l b a . P o i R o b e r t a s i a d d o r m e n t a . E S i l v i a , i n v e c e , r a c c o n t e r à p i ù d i u n a s e t t i m a n a d o p o , d i e s s e r e s t a t a s t u p r a t a d a i q u a t t r o r a g a z z i . A t u r n o . I q u a t t r o a m i c i d e l l a G e n o v a b e n e n e g a n o t u t t o . E d a l p r i m o i s t a n t e d i c o n o c h e i r a p p o r t i c o n S i l v i a f o s s e r o c o n s e n z i e n t i . N o n s o l o . I q u a t t r o i n i z i a n o a s c a t t a r e f o t o e v i d e o d e l l ’ a l t r a r a g a z z a a d d o r m e n t a t a . F o t o a s f o n d o s e s s u a l e . F i n i s c o n o t u t t i a l l a s b a r r a p e r v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o . I l 1 6 m a r z o d e l 2 0 2 2 c ’ è l a p r i m a u d i e n z a . A r a p p r e s e n t a r e l ’ a c c u s a , n e l p i c c o l o t r i b u n a l e d i T e m p i o P a u s a n i a , n e l l a G a l l u r a , c ’ è p e r s o n a l m e n t e i l P r o c u r a t o r e G r e g o r i o C a p a s s o . I r a g a z z i v e n g o n o s o l o r a r a m e n t e . A r e n d e r e d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e . I l p r i m o l u g l i o d i q u e s t ’ a n n o i l P r o c u r a t o r e c h i e d e l a c o n d a n n a p e r t u t t i g l i i m p u t a t i : N o v e a n n i d i r e c l u s i o n e c o n l e a t t e n u a n t i g e n e r i c h e e c o n l e c o n s e g u e n z e a c c e s s o r i e . U n a p e n a a l t i s s i m a . " N o n è s t a t o u n p r o c e s s o f a c i l e , c i s i a m o i m p e g n a t i s e n z a f a r c i t r a v o l g e r e d a l l e e m o z i o n i . T u t t i q u e s t i r a g a z z i e r a g a z z e s o n o s t a t i c o i n v o l t i i n u n a v i c e n d a p i ù g r a n d e d i l o r o p e r l a q u a l e h a n n o s o f f e r t o e s t a n n o s o f f r e n d o " , d i c e C a p a s s o . S e c o n d o c u i g l i i m p u t a t i s o n o s t a t i “ i n a t t e n d i b i l i ” , “ h a n n o a d a t t a t o l a l o r o v e r s i o n e a s e c o n d a d e l l e i n d a g i n i ” , “ l a r a g a z z a i n v e c e h a s e m p r e r i p e t u t o l e s t e s s e c o s e s e n z a m a i c a m b i a r e l e s u e d i c h i a r a z i o n i ” . E ' q u e s t a p e r i l p r o c u r a t o r e G r e g o r i o C a p a s s o “ l a v e r a c h i a v e d i l e t t u r a ” d e l p r o c e s s o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o s u l l e d u e g i o v a n i d o n n e . S i l v i a , s u s u a s t e s s a a m m i s s i o n e , q u e l l a n o t t e a v e v a c o n s u m a t o m o l t o a l c o l p e r i l o c a l i e p o i n e l l a c a s a i n u s o a C i r o G r i l l o d o v e “ h a b e v u t o u n b e v e r o n e p r e p a r a t o d a i q u a t t r o c o n t e n e n t e v o d k a e l e m o n s o d a . E r a a d i g i u n o t u t t o i l g i o r n o e a n c h e l a s e r a . A q u e s t o s i a g g i u n g e l a s t a n c h e z z a p e r l a g i o r n a t a e n o t t a t a t r a s c o r s a " , d i c e C a p a s s o . I l p r o c u r a t o r e h a p o i s p o s t a t o l ' a t t e n z i o n e s u l l a s e q u e n z a t e m p o r a l e d e l l e p r e s u n t e v i o l e n z e s e s s u a l i c o n s u m a t e n e l l a v i l l e t t a i n C o s t a S m e r a l d a . “ S u l f a t t o i n s é l e v e r s i o n i d e g l i i m p u t a t i e d e l l a r a g a z z a c o i n c i d o n o , m a l a c h i a v e d i l e t t u r a d e l p r o c e s s o l a t r o v i a m o q u i , n e l l ' o r d i n e t e m p o r a l e d e g l i e v e n t i . Q u e l l a f o r n i t a d a i r a g a z z i n o n è l o g i c a ” . M a l a d i f e s a d e i g i o v a n i n o n h a m a i a v u t o d u b b i : “ N e s s u n o d i n o i h a m a i a p p r o f i t t a t o d i q u a l c u n o o q u a l c o s a . H o s t u d i a t o g i u r i s p r u d e n z a p r o p r i o p e r q u e s t o p r o c e s s o , s o n o p r a t i c a n t e a v v o c a t o , c r e d o n e l l a g i u s t i z i a e v o r r e i c o n t i n u a r e a c r e d e r c i " , s i è d i f e s o C i r o G r i l l o r e n d e n d o d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e i n a u l a . S i l v i a r a c c o n t a p e r ò u n ’ a l t r a s t o r i a . “ N o n s e n t i v o i l m i o c o r p o e n e p p u r e l e m i e b r a c c i a , n o n r i u s c i v o a m u o v e r m i . . ” , h a r a c c o n t a t o i n a u l a n a s c o s t a d a u n p a r a v e n t o . H a r i p e t u t o d i n o n e s s e r e r i u s c i t a a u r l a r e , l a n o t t e d e l l a p r e s u n t a v i o l e n z a s e s s u a l e n e l l a c a s a i n u s o d e l l a f a m i g l i a G r i l l o a l P e v e r o , i n C o s t a S m e r a l d a . L a g i o v a n e h a r a c c o n t a t o d i e s s e r e s t a t a v i o l e n t a t a p r i m a d a F r a n c e s c o C o r s i g l i a e p o i , s u c c e s s i v a m e n t e , d e g l i a l t r i t r e . " D o p o l o s t u p r o d i g r u p p o n o n a v e v o p i ù v o g l i a d i v i v e r e . U n a s e r a m i m i s i a c o r r e r e l u n g o i b i n a r i e v o l e v o l a n c i a r m i c o n t r o u n t r e n o i n c o r s a . V o l e v o f a r l a f i n i t a . . . " , h a r a c c o n t a t o . U n r a c c o n t o d r a m m a t i c o , t r a g i c o , d u r a t o o l t r e c i n q u e o r e e m e z z o . “ A u n c e r t o p u n t o , q u e l l a n o t t e , f u i c o s t r e t t a a b e r e d e l l a v o d k a d a l l a b o t t i g l i a . V i t t o r i o ( L a u r i a n d r ) m i a f f e r r ò l a t e s t a c o n l a f o r z a e c o n u n a m a n o m i t e n e v a i l c o l l o e c o n l ' a l t r a m i f o r z a v a a b e r e " , h a r a c c o n t a t o a n c o r a i n a u l a . U n a v o d k a " d a l c o l o r e e d a l s a p o r e s t r a n o " . H a a n c h e r a c c o n t a t o c h e d o p o i l p r e s u n t o s t u p r o a v r e b b e r i p e t u t o p i ù v o l t e d e g l i a t t i d i a u t o l e s i o n i s m o . " M i t a g l i u z z a v o e m i g r a f f i a v o v o l u t a m e n t e " , h a r a c c o n t a t o . N e l l e r e p l i c h e i d i f e n s o r i d e i q u a t t r o i m p u t a t i , g l i a v v o c a t i G e n n a r o V e l l e , M a r i a n o M a m e l i , E r n e s t o M o n t e v e r d e , E n r i c o G r i l l o , A n d r e a V e r n a z z a e A l e s s a n d r o V a c c a r o , h a n n o r i b a d i t o l ’ e s t r a n e i t à d e i l o r o a s s i s t i t i a l l e a c c u s e d i v i o l e n z a s e s s u a l e . M a n o n è b a s t a t o . I l T r i b u n a l e h a c r e d u t o a l l a v i t t i m a . E h a c o n d a n n a t o t u t t i . A l l a l e t t u r a d e l d i s p o s i t i v o n o n e r a p r e s e n t e n e s s u n o d e i q u a t t r o i m p u t a t i . E n e p p u r e ' S i l v i a ' . A n c h e s e a v r e b b e v o l u t o , m a l a s u a l e g a l e , l ' a v v o c a t a G i u l i a B o n g i o r n o , l e h a c o n s i g l i a t o d i n o n v e n i r e . “ P e r e v i t a r e d i e s s e r e r i p r e s a ” , h a s p i e g a t o l a l e g a l e . . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )