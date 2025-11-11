M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' f i s s a t a p e r v e n e r d ì l a n u o v a d i s c u s s i o n e d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a p e r l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i a c c u s a t o d i c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i n e l l a v i c e n d a G a r l a s c o p e r c h é s o s p e t t a t o s i a v e r f a v o r i t o n e l 2 0 1 7 l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o o r a n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . S i t r a t t a d i u n n u o v o r o u n d d o p o c h e g l i s t e s s i g i u d i c i d e l R i e s a m e h a n n o g i à a n n u l l a t o i l p r i m o d e c r e t o d i s e q u e s t r o - d i c e l l u l a r e , c o m p u t e r e h a r d d i s k s c a t t a t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e - p e r l a g e n e r i c i t à d e l l a r i c h i e s t a f i r m a t a d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i B r e s c i a F r a n c e s c o P r e t e e d a l l a p m C l u a d i o M o r e g o l a . Q u e s t o è i l s e c o n d o t e n t a t i v o , n e l c a s o G a r l a s c o , d i m e t t e r e l e m a n i s u q u a n t o c o n t e n u t o n e i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i d e l l ' e x m a g i s t r a t o ; t e n t a t i v o c h e a r r i v a p r i m a d e l l e m o t i v a z i o n i d e l p r i m o R i e s a m e e q u a n d o è p e n d e n t e u n ' u l t e r i o r e r i c h i e s t a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o p e r a c q u i s i r e i l c o n t e n u t o i n f o r m a t i c o . N e l l a r i c h i e s t a d i s e q u e s t r o , l a P r o c u r a d i B r e s c i a s o s t i e n e c h e a l l ' i n t e r n o d i c e l l u l a r e " s o n o s i c u r a m e n t e c o n t e n u t i e l e m e n t i u t i l e a l l a p r o v a d e l r e a t o " m a n o n è i n g r a d o d i i n d i c a r e l a r i c e r c a d i p a r o l e c h i a v e s o s t e n e n d o l a n e c e s s i t à d i i n d a g a r e a t u t t o t o n d o " s u i r a p p o r t i t r a g l i i n q u i r e n t i ( p m e p o l i z i a g i u d i z i a r i a ) c o n l a f a m i g l i a S e m p i o o i l o r o a v v o c a t i e c o n s u l e n t i t e c n i c i , s u l v e r s a m e n t o d i d e n a r o a g l i i n q u i r e n t i - a n c h e a t t r a v e r s o t e r z i s o g g e t t i " . N e l l a r i c h i e s t a d i a v e r a c c e s s o l i b e r a m e n t e a 1 1 a n n i d i r i c e r c h e s u i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i , s i e v i d e n z i a a n c h e c o m e " d i e s t r e m a u t i l i t à " p o t r e b b e r i v e l a r s i l ' i n d i v i d u a z i o n e e l ' a c q u i s i z i o n e d i c h a t i l c u i c o n t e n u t o p o t r e b b e e s s e r e s t a t o c a n c e l l a t o v i s t o l ' e c o m e d i a t i c o d e l l ' i n d a g i n e .