M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " H o l e t t o s u i g i o r n a l i , m a i l m i o m o d u s o p e r a n d i e q u e l l o d e l l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a è d i c o m m e n t a r e g l i a t t i . N o n v o g l i o m e t t e r e i n d u b b i o q u a n t o s c r i t t o , m a p e r n o i q u e l v e r b a l e n o n e s i s t e a n c o r a , n o n n e a b b i a m o d i s p o n i b i l i t à . S e r v e u n a g i g a n t e s c a p r u d e n z a : l ' e s p e r i e n z a m i i n s e g n a c h e t a l v o l t a t r a s u d a n o n o t i z i e c h e d o v r e b b e r o e s s e r e r i s e r v a t e s i a u n a s c e l t a p e r m i s u r a r e l e r e a z i o n i e r e a z i o n i d a p a r t e m i a e d e l l ' a v v o c a t a T a c c i a n o n c e n e s a r a n n o " . L o a f f e r m a L i b o r i o C a t a l i o t t i , a v v o c a t o d i A n d r e a S e m p i o , a c h i g l i c h i e d e u n c o m m e n t o s u l l a n o t i z i a r i p o r t a t a d a a l c u n i q u o t i d i a n i c h e p a r l a n o d i u n t e s t i m o n e c h e s m e n t i r e b b e l o s c o n t r i n o c o m e a l i b i p e r S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 .