R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o r i m a s t a m o l t o s o r p r e s a d a l l e p a r o l e d i N o r d i o s u l c a s o G a r l a s c o : l a g i u s t i z i a n o n è u n c o n c e t t o a s t r a t t o . S e s i r i a p r e u n p r o c e s s o è p e r c h é c i s o n o e l e m e n t i c h e f a n n o p e n s a r e a e r r o r i g i u d i z i a r i , n o n p o s s i a m o m a i a r r e n d e r c i a l f a t t o c h e p o s s o n o e s s e r c i i n n o c e n t i i n c a r c e r e . N o n p e n s o m a i c h e b i s o g n a r i n u n c i a r e a l l a r i c e r c a d e l l a v e r i t à e d e l l a g i u s t i z i a " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d I r e n e T i n a g l i o s p i t e a L ’ a r i a c h e T i r a s u l a 7 .