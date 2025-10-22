M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S ì c e r t o , l ' h o p r e s o i o " . A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , r i s p o n d e c o s ì i n u n ' i n t e r v i s t a a C h i l ' h a v i s t o ? s u l l o s c o n t r i n o d e l p a r c h e g g i o d i V i g e v a n o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , g i o r n o d e l l a m o r t e d e l l a v e n t i s e i e n n e . I n t e r v i s t a c h e v a i n o n d a s t a s e r a e i n c u i r i s p o n d e s e n z a t e n t e n n a m e n t i . " S a r e b b e s t a t a u n a c o s a m i g l i o r e s e l a c o s a a v e s s e d e s t a t o s o s p e t t i a l l ' e p o c a p e r c u i a v r e b b e r o c e r c a t o n e l l e t e l e c a m e r e l e i m m a g i n i d i m e , m a l o s c o n t r i n o m e l ' h a n n o c h i e s t o u n a n n o d o p o q u a n d o i v i d e o n o n c ' e r a n o p i ù " c o n c l u d e S e m p i o .