B r e s c i a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a s i r i s e r v a s u l l a r i c h i e s t a d e l l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i n e l c a s o G a r l a s c o , d i a n n u l l a r e i l s e q u e s t r o d i t e l e f o n o , p c e h a r d d i s k d i s p o s t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e . S i t r a t t a d i u n s e c o n d o r o u n d d o p o c h e g l i s t e s s i g i u d i c i h a n n o g i à a n n u l l a t o i l p r i m o d e c r e t o d i s e q u e s t r o p e r l a g e n e r i c i t à d e l l a r i c h i e s t a f i r m a t a d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i B r e s c i a F r a n c e s c o P r e t e e d a l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a . L ' u d i e n z a d u r a u n a m a n c i a t a d i m i n u t i , v i s t a a n c h e l ' a s s e n z a i n a u l a d e l l a s t e s s a p r o c u r a . " O g g i è a n d a t a i n s c e n a u n a p a g i n a m i s e r a , u n t e r z o a t t o " s e s i c o n t a a n c h e i l R i e s a m e p e r i l ' s i s t e m a P a v i a ' d o v e l ' e x m a g i s t r a t o è i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e e p e c u l a t o c h e h a d a t o r a g i o n e a l l a d i f e s a d i V e n d i t t i . " L ’ i n g i u s t i z i a n e l l a s t o r i a s i p r e s e n t a s e m p r e c o m e r i c e r c a d i g i u s t i z i a e o g g i l ’ a s s e n z a d e l p m i n a u l a s e g n a u n a d e f i n i t i v a b a n c a r o t t a d e l d e c o r o e d e l l a c o e r e n z a c o n c u i q u e s t a a z i o n e è s t a t a i n i z i a t a e c o n d o t t a a t e r m i n e " a g g i u n g e a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t o A i e l l o c h e i n a u l a c i t a i l f i l o s o f o e s c r i t t o r e f r a n c e s e J e a n - P a u l S a r t r e e r e c i t a l a p o e s i a ' L ' a n a t e m a ' . " M i a v e t e u m i l i a t o , c a l u n n i a t o , d i f f a m a t o e a b b a n d o n a t o , m a l a m i a s t i m a m a i i n t a c c a t o . N o n u n o s t r a c c i o d i p r o v a a v e t e p o r t a t o , s o l t a n t o c a l u n n i e e c a t t i v e r i e p e r l e g i t t i m a r e l e v o s t r e m i s e r i e . ( . . . ) S t r a d e d i i m m o n d i z i e h o t r a n s i t a t o , s o l t a n t o o m u n c o l i h o i n c o n t r a t o . N o n s o n d i c u o r e f o r t e , m a d i s a l d a f e d e . I l m i o o n o r e t r i o n f e r à . L a v o s t r a m a l v a g i t à v i d i s t r u g g e r à . D i o g n i b e n m i a v e t e p r i v a t o m a l a m i a d i g n i t à v i h a d i s a r m a t o ( . . . ) . I l r i m o r s o v i s o f f o c h e r à e i l s o r r i s o s u l v o s t r o v i s o p e r s e m p r e s p a r i r à m a s u l m i o r i t o r n e r à . M a l e d e t t i , m a l e d e t t i , m a l e d e t t i " a l c u n i d e i v e r s i l e t t i .