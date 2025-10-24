M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a h a a n n u l l a t o i l p r o v v e d i m e n t o d i p e r q u i s i z i o n e e s e q u e s t r o d i s p o s t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e n e i c o n f r o n t i d e g l i e x c a r a b i n i e r i S i l v i o S a p o n e e G i u s e p p e S p o t o , n o n i n d a g a t i , c o i n v o l t i n e l f a s c i c o l o d ' i n d a g i n e c h e v e d e l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o - i n c a m b i o d i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o , s o s t i e n e l ' a c c u s a - l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . D o p o l ' u d i e n z a d e l 2 1 o t t o b r e a r r i v a l a d e c i s i o n e d e l l a c o r t e p r e s i e d u t a d a l g i u d i c e b r e s c i a n o G i o v a n n i P a g l i u c a c h e d i s p o n e l a r e s t i t u z i o n e d i t u t t i i b e n i , t r a c u i l ' I p o h e , s e q u e s t r a t i a S a p o n e ( d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o M a s s i m o M a r m o n t i ) e a n c h e d e i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i s e q u e s t r a t i a S p o t o f r a c u i t r e c e l l u l a r i , d u e h a r d d i s k e d u e p c p o r t a t i l i . P e r S p o t o , d i f e s o d a M a r c o C a s a l i , s i c o n f e r m a n e l r e s t o i l d e c r e t o . " I l d e c r e t o è s t a t o a n n u l l a t o p e r r a g i o n i t e c n i c h e s u l l a b a s e d e l l e l i n e e g u i d a d e l l a C a s s a z i o n e " s p i e g a i l l e g a l e C a s a l i c h e , i n a t t e s a d e l l e m o t i v a z i o n i a t t e s e e n t r o t r e n t a g i o r n i , i p o t i z z a c o m e l ' a n n u l l a m e n t o p o s s a e s s e r e l e g a t o a l f a t t o c h e " n o n s o n o s t a t e i n d i c a t e l e p a r o l e c h i a v e d a c e r c a r e e i l p e r i m e t r o t e m p o r a l e e n t r o c u i c e r c a r e v i s t o c h e s i t r a t t a d i e v e n t i l o n t a n i n e l t e m p o " .