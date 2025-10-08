M i l a n o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o c e d i m e n t o p e n a l e r e l a t i v o a l l a v i c e n d a d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i h a a v u t o i m p u l s o c o n i l d e p o s i t o d a p a r t e d e l l a d i f e s a d e l l a p e r s o n a c o n d a n n a t a , A l b e r t o S t a s i , d i u n a r e l a z i o n e i n m a t e r i a d i g e n e t i c a f o r e n s e " a f i r m a d e l c o n s u l e n t e U g o R i c c i , c o n p a r e r e d e l p r o f e s s o r L u t z R o e v e r " n e l 2 0 2 3 " , a n n o i n c u i i l p u b b l i c o m i n i s t e r o S t e f a n o C i v a r d i e r a i n s e r v i z i o i n p r o c u r a a M i l a n o . L o p r e c i s a i n u n a n o t a l a P r o c u r a d i P a v i a c h e t o r n a s u l c a s o G a r l a s c o e c o n t e s t a l e d i c h i a r a z i o n i d i M a s s i m o L o v a t i , d i f e n s o r e d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . D i c h i a r a z i o n i r e s e d a l l ' a v v o c a t o a F a b r i z i o C o r o n a a ' F a l s i s s i m o ' . N e l 2 0 2 3 l a P r o c u r a d i P a v i a h a i n c a r i c a t o i l D i p a r t i m e n t o d i g e n e t i c a f o r e n s e d e l l ' U n i v e r s i t à d i P a v i a ( c o n s u l e n t i t e c n i c i C a r l o P r e v i d e r è e P i e r a n g e l a G r i g n a n i ) d i s v o l g e r e " a c c e r t a m e n t i t e c n i c i " e a d a t a 1 4 f e b b r a i o 2 0 2 4 è s t a t a d e p o s i t a t a r i c h i e s t a d i r i a p e r t u r a i n d a g i n i a f i r m a d e l p r o c u r a t o r e F a b i o N a p o l e o n e , e d e i s o s t i t u t i a s s e g n a t a r i A n d r e a Z a n o n c e l l i e V a l e n t i n a D e S t e f a n o " s i p r e c i s a n e l l a n o t a . L a c o a s s e g n a z i o n e d e l p r o c e d i m e n t o p e n a l e a l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o S t e f a n o C i v a r d i , " i n s e d i a t o s i n e l l ' u f f i c i o n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 , è a v v e n u t a s u c c e s s i v a m e n t e . C i ò r i l e v a t o , q u a n t o a f f e r m a t o d a l l ' a v v o c a t o M a s s i m o L o v a t i r i s u l t a o g g e t t i v a m e n t e d e s t i t u i t o d i o g n i f o n d a m e n t o " c o n c l u d e l a n o t a a f i r m a d e l p r o c u r a t o r e c a p o N a p o l e o n e .