M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n u n a f o r t e t r i s t e z z a n e l c u o r e a n n u n c i o d i a v e r r i n u n c i a t o a l r u o l o d i p o r t a v o c e d e l l ' a v v o c a t o M a s s i m o L o v a t i . L e s o r t i t e p u b b l i c h e d i a l c u n i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e c h e h a n n o r i t e n u t o d i m e t t e r e i n r i s a l t o l a m i a s v e n t u r a , p a r l a n d o s o l t a n t o d e l m i o a r r e s t o , m i i m p o n g o n o u n a r e p e n t i n a m a r c i a i n d i e t r o " . C o n u n v i d e o m e s s a g g i o A l f r e d o S c a c c i a a n n u n c i a c h e n o n s a r à p i ù a c c a n t o a L o v a t i , e x d i f e n s o r e d i A n d r e a S e m p i o i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . L o v a t i è a t t e s o n e l p o m e r i g g i o i n p r o c u r a a B r e s c i a d o v e , d a t e s t i m o n e , è c h i a m a t o a r a c c o n t a r e s e d a v v e r o h a r i c e v u t o s o l d i i n n e r o d a l l a f a m i g l i a S e m p i o p e r l ' i n c a r i c o c h e h a p o r t a t o a l l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 . I n o l t r e d o v r à s p i e g a r e p e r c h é l a d i f e s a , g i à a f i n e d i c e m b r e d e l 2 0 1 6 , e r a i n p o s s e s s o d e l l ' e s p o s t o d e l l a m a d r e d e l c o n d a n n a t o e d e l l e c o n s u l e n z e d e l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , a m p i a m e n t e r i p o r t a t e s u l l a s t a m p a . " H o f o r m a l i z z a t o a m e z z o p e c l a m i a r i n u n c i a a l l ’ a v v o c a t o L o v a t i c h e m i h a c h i e s t o d i a t t e n d e r e 3 - 4 g i o r n i p e r c h i a r i r e a l c u n e s i t u a z i o n i p e r s o n a l e c o n a l t r i l e g a l i c h e l o r a p p r e s e n t a n o . . . " a g g i u n g e S c a c c i a c h e s i m o s t r a s i c u r o d e l l a s u a s c e l t a , m a a n c h e r a m m a r i c a t o p e r u n t r a t t a m e n t o p o c o e m p a t i c o e a u g u r a a l l ' a v v o c a t o L o v a t i " m i g l i o r e f o r t u n a " .