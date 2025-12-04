M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a i m p r o n t a d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d o o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , è e m e r s a d a l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l c a s o G a r l a s c o i n i z i a t o c o n i l c o n f e r i m e n t o i n c a r i c o a i p e r i t i l o s c o r s o m a g g i o . E ' i l d a t o c h e e m e r g e d a l l a r e l a z i o n e c o n s e g n a t a a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i . " D a t u t t i i p r e l i e v i r e a l i z z a t i s u g l i a c e t a t i ( s e s s a n t a , n d r ) , r i s u l t a t i n e g a t i v i a l l a r i c e r c a d i s o s t a n z a e m a t i c a u m a n a , n o n è s t a t o e s t r a p o l a t o a l c u n p r o f i l o g e n e t i c o u t i l e a f i n i i d e n t i f i c a t i v o - c o m p a r a t i v i " s o n o l e c o n c l u s i o n i c o m m i s s a r i o c a p o t e c n i c o b i o l o g o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o D e n i s e A l b a n i . A l c u n e t r a c c e , c o m e q u e l l a s u l t a p p e t i n o d e l b a g n o , s o n o r i c o n d u c i b i l i a l p a d r e d e l l a v i t t i m a , G i u s e p p e P o g g i , m a a l t r e n o n s o n o u t i l i o t r o p p o d e g r a d a t e . L ' a n a l i s i s u l l a s p a z z a t u r a - t r a c u i d u e v a s e t t i d i F r u t t o l o e u n s a c c h e t t o d e i c e r e a l i - h a n n o r e s t i t u i t o i n v e c e l e t r a c c e d e l l a v i t t i m a d i G a r l a s c o , m e n t r e s u l l a c a n n u c c i a E s t a t h è è s t a t o e s t r a p o l a t o u n p r o f i l o g e n e t i c o m a s c h i l e : è " e s t r e m a m e n t e f o r t e l ' i p o t e s i c h e A l b e r t o S t a s i ( c o n d a n n a t o a 1 6 a n n i p e r l ' o m i c i d i o , n d r ) a b b i a c o n t r i b u i t o a l p r o f i l o g e n e t i c o e s t r a p o l a t o d a l p r e l i e v o b i o l o g i c o " s c r i v e l a p e r i t a A l b a n i .