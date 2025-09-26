M i l a n o , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I o d a v o i s o l d i a g l i a v v o c a t i p e r l e p r a t i c h e , i o p o r t a v o l a b u s t a l i e p o i s i a r r a n g i a v a n o l o r o . L o r o l a v o r a n o , h a n n o l e l o r o p a r c e l l e e n o n p o t e v o p o r t a r g l i l e c a r a m e l l e . N o i a v e v a m o t r e a v v o c a t i e a n d a v a n o p a g a t i p e r c h é s o n o l o r o c h e h a n n o f a n n o t u t t i " . L o a f f e r m a G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d i A n d r e a , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . L e s u e p a r o l e f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a s v o l t a s u l c a s o : l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i è s t a t o i n d a g a t o i n c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o l ' a r c h i v i a z i o n e d i S e m p i o . N e l p r o v v e d i m e n t o d i p e r q u i s i z i o n e e s e q u e s t r o s c a t t a t o o g g i s i f a r i f e r i m e n t o a u n a p p u n t o s c r i t t o a m a n o , t r o v a t o l o s c o r s o m a g g i o a c a s a S e m p i o , c o n l a d i c i t u r a ' V e n d i t t i g i p a r c h i v i a x 2 0 . 3 0 e u r o ' . A p p u n t i c h e G i u s e p p e S e m p i o p r o v a a s p i e g a r e . " E ' u n p i z z i n o c h e h o s c r i t t o , i 2 0 - 3 0 e u r o n o n h a n n o s i g n i f i c a t o , c a p i r e a d e s s o d o p o t a n t i a n n i a c o s a s e r v i v a n o d i v e n t a d i f f i c i l e , p o i m i è s t a t o d e t t o c h e f o r s e s o n o l e m a r c h e d a b o l l o p e r d e i d o c u m e n t i " a g g i u n g e o s p i t e d i ' Q u a r t o g r a d o ' . " I o t e n g o a p p u n t i d i t u t t o , a n c h e d e l c o n t a t o r e d e l l ' e l e t t r i c i t à , d e l c o n t a t o r e d e l l ' a c q u a e m i s e g n o t u t t e l e s p e s e " s p i e g a G i u s e p p e S e m p i o c h e p o i p r e c i s a : " I o V e n d i t t i l ' h o v i s t o u n a v o l t a s o l o q u a n d o c i h a i n t e r r o g a t o " .