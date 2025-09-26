M i l a n o , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o s t r a v o l t i e q u e s t a a c c u s a c h e a n c h e o g g i c i v i e n e f a t t a d i a v e r c o r r o t t o i l d o t t o r V e n d i t t i è u n a g r a n d i s s i m a c a v o l a t a c h e v e r r à s m e n t i t a c o m e t u t t e l e a l t r e c o s e c h e s o n o s t a t e d e t t e f i n o r a ” . L o h a d e t t o D a n i e l a F e r r a r i , m a m m a d i A n d r e a S e m p i o , c o l l e g a t a c o n l a t r a s m i s s i o n e d i R e t e 4 ‘ Q u a r t o G r a d o ’ . “ I l c e r c h i o s u A n d r e a S e m p i o n o n s i s t r i n g e p e r c h é n o n h a f a t t o n i e n t e , l a f a m i g l i a S e m p i o n o n h a c o r r o t t o n e s s u n o . E l e p e r s o n e c h e c o n t i n u a n o a d i r e q u e s t e c o s e d e v o n o s o l o v e r g o g n a r s i , c o m e l e p e r s o n e c h e c o n t i n u a n o a b u t t a r e f u o r i c a v o l a t e e c o s e p r i v a t e ” , R i s p e t t o a i p r e l i e v i d i d e n a r o c o n t a n t i f a t t i d a l l a f a m i g l i a a l l ’ e p o c a d e l l a p r i m a i n d a g i n e s u l f i g l i o p e r l ’ o m i c i d i o d i G a r l a s c o , l a m a m m a d i S e m p i o h a s p i e g a t o c h e “ n o n e r a n e s s u n s e g r e t o , l ’ u n i c a c o s a è c h e a v e v a m o b i s o g n o d i u t i l i z z a r e d e n a r o c o n t a n t e p e r p a g a r e g l i a v v o c a t i . N o n c ’ è s o t t o n i e n t e d i q u e l l o c h e v o g l i o n o f a r c r e d e r e i g i o r n a l i o g g i . A b b i a m o s o l o a f f r o n t a t o s p e s e l e g a l i e b a s t a . S o l o q u e l l o ” . L a s i g n o r a F e r r a r i h a a s s i c u r a t o d i n o n a v e r a v u t o c o n t a t t i c o n l ’ e x p r o c u r a t o r e d i P a v i a i n d a g a t o o g g i d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i . “ N o n c o n o s c i a m o i l d o t t o r V e n d i t t i p e r s o n a l m e n t e e n e s s u n o d e l l a f a m i g l i a S e m p i o g l i h a m a i d a t o u n a l i r a . T u t t e l e a c c u s e c o n t r o d i l u i s o n o e m e r i t e s c h i f e z z e ” . A l l o s t e s s o m o d o l a m a m m a d e l l ’ a m i c o d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a i n d a g a t o p e r l ’ o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i h a e s c l u s o c h e l a f a m i g l i a c o n o s c e s s e l e d o m a n d e p r i m a d e g l i i n t e r r o g a t o r i d e l 2 0 1 7 . “ A s s o l u t a m e n t e n o , n o n s a p e v a m o l e d o m a n d e p r i m a ” , h a d e t t o . E n e s s u n o a v r e b b e a s s i c u r a t o u n a t t e g g i a m e n t o d i f a v o r e : “ E r a v a m o t r a n q u i l l i p e r c h é s a p e v a m o d i a v e r e u n a c o n s u l e n z a d e l g e n e r a l e G a r o f a n o c h e c i d i c e v a e s a t t a m e n t e c o s a c ’ e r a c o n t r o m i o f i g l i o e d e r a v a m o t r a n q u i l l i p e r c h é s a p e v a m o c h e c o n t r o m i o f i g l i o c o s e n o n n e s a r e b b e r o s t a t e t r o v a t e ” , h a s p i e g a t o l a m a d r e d i A n d r e a S e m p i o .