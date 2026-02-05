M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M a s s i m o L o v a t i , e x a v v o c a t o d i A n d r e a S e m p i o , d o v r à c o m p a r i r e c o m e i m p u t a t o a M i l a n o n e l p r o c e s s o c h e l o v e d e a c c u s a t o d i d i f f a m a z i o n e . L o h a s t a b i l i t o i l p u b b l i c o m i n i s t e r o F a b i o D e P a s q u a l e c h e h a f i r m a t o i l d e c r e t o d i c i t a z i o n e d i r e t t a a g i u d i z i o e h a d i s p o s t o l a p r i m a u d i e n z a p r e d i b a t t i m e n t a l e , d a v a n t i a l g i u d i c e m o n o c r a t i c o , p e r i l p r o s s i m o 2 6 m a g g i o . C u o r e d e l p r o c e d i m e n t o l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a L o v a t i i l 1 3 m a r z o 2 0 2 5 , d a v a n t i a l l a t e l e c a m e r e , q u a n d o l a n u o v a i n d a g i n e s u S e m p i o , i n d a g a t o i n c o n c o r s o p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , i n i z i a a r i e m p i r e s t a m p a e t v . I n p a r t i c o l a r e , u s c e n d o d a l l a c a s e r m a d e i c a r a b i n i e r i d i v i a M o n t i , L o v a t i ( d i f e s o d a l c o l l e g a F a b r i z i o G a l l o ) a v r e b b e r i l a s c i a t o " d i c h i a r a z i o n i g r a v e m e n t e d i f f a m a t o r i e " n e i c o n f r o n t i d e l l o s t u d i o G i a r d a s o s t e n e n d o c h e " l ' i s t r u t t o r i a d e l 2 0 1 7 " c o n t r o S e m p i o " e r a f r u t t o d i u n a m a n i p o l a z i o n e " o r g a n i z z a t a d a g l i a l l o r a d i f e n s o r i d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e , i q u a l i a v r e b b e r o " c l a n d e s t i n a m e n t e p r e l e v a t o i l D n a " a d A n d r e a S e m p i o . P a r o l e c h e h a n n o p r o v o c a t o l ' i m m e d i a t a r e a z i o n e d i F a b i o e d E n r i c o G i a r d a ( p e r s o n e o f f e s e ) , i q u a l i h a n n o a s s i s t i t o S t a s i d a s u b i t o e p e r t u t t i i p r o c e s s i , b e n c i n q u e , i n c u i è s t a t o i m p u t a t o .