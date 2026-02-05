M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M a s s i m o L o v a t i , " s e v e r r à s e n t i t o " i n a u l a a M i l a n o " s v e l e r à t a n t e c o s e s u l l ' o m i c i d i o d i G a r l a s c o , c i o è s p i e g h e r à i l p e r c h é l o s t u d i o G i a r d a h a m e s s o i n a t t o l a m a c c h i n a z i o n e e q u e s t o i n c i d e r à a n c h e s u l p r o c e s s o d i G a r l a s c o " . L o s v e l a a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t o F a b r i z i o G a l l o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l p r o c e s s o p e r d i f f a m a z i o n e c h e v e d e l ' e x d i f e n s o r e d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , i m p u t a t o p e r d i f f a m a z i o n e n e i c o n f r o n t i d i E n r i c o e F a b i o G i a r d a , e x l e g a l i d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r i l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 .