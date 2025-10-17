M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C h e s i a l ’ i n i z i o d i u n a i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a : l a g i u s t i z i a n o n p u ò e s s e r e s u b a l t e r n a a l l o s h o w o f a r s i c o n d i z i o n a r e d a l l a r i c e r c a d i c o n s e n s i . S o n o f e l i c e p e r V e n d i t t i , d o p o t a n t e a m a r e z z e c h e d i f f i c i l m e n t e s a r a n n o c a n c e l l a t e n e l l ’ a n i m o , u n a l u c e d i r a g i o n e " . L o a f f e r m a D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ’ e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i d o p o c h e i l R i e s a m e d i B r e s c i a h a a n n u l l a t o i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o d i s p o s t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e n e l l ’ a m b i t o d e l c a s o G a r l a s c o . L ’ e x m a g i s t r a t o è i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é , a d i r e d e g l i i n q u i r e n t i , a v r e b b e f a v o r i t o p e r 2 0 - 3 0 m i l a e u r o l ’ a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ’ o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . " I l T r i b u n a l e d i B r e s c i a h a , c o n c o r a g g i o , a p p l i c a t o l e r e g o l e d e l g i o c o , n o n s i p u ò a n d a r e a c a s a d i u n p r i v a t o c i t t a d i n o e s e q u e s t r a r e o g n i c o s a s e n z a d i r e c o s a s i c e r c a e p e r q u a l e f a t t o o c o n d o t t a r i c o n d u c i b i l e a d u n r e a t o . Q u e s t o è a c c a d u t o n e i c o n f r o n t i d i u n m a g i s t r a t o c h e h a a v u t o l a s v e n t u r a d i f a r e i l p r o p r i o d o v e r e , r i t e n e n d o g i u s t o a r c h i v i a r e u n ’ i p o t e s i d i c o n c o r s o d i o m i c i d i o s p r o v v i s t a d i p r o v a " a g g i u n g e i l l e g a l e . " M i d o m a n d o p e r q u a n t o t e m p o a n c o r a r e s i s t e r à p e r v i c a c e q u e s t o m a s s i c c i o m o v i m e n t o d i o p i n i o n e c h e a d o g n i c o s t o , a n c h e s a c r i f i c a n d o l a r e p u t a z i o n e d i u n e x m a g i s t r a t o e d i i n n o c e n t i , p r e t e n d e , e f i n a n c h e o r d i n a , d a l p u l p i t o d i a u t o r e v o l i s s i m i s t u d i t e l e v i s i v i l a r i a p e r t u r a d i i n d a g i n i c o n c a d e n z a r e g o l a r e " c o n c l u d e A i e l l o .