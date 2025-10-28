M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i f a r i c o r s o , t r a m i t e i l s u o l e g a l e D o m e n i c o A i e l l o , a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a c o n t r o i l n u o v o s e q u e s t r o d i s p o s t o d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a n e l c a s o G a r l a s c o c h e v e d e l ' e x m a g i s t r a t o i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o d i e t r o p a g a m e n t o d i d e n a r o l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . L a d i f e s a c h i e d e l a r e s t i t u z i o n e d e i d i s p o s i t i v i s e q u e s t r a t i l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e c h e c o m p r e n d o n o t r a l ' a l t r o t r e p c p o r t a t i l i , u n c e l l u l a r e e u n p a i o d i h a r d d i s k . P e r l a d i f e s a s i t r a t t a d i u n a v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y d i f r o n t e a l l a r i c h i e s t a d i a v e r e l i b e r o a c c e s s o - a p a r t i r e d a l 2 0 1 4 e f i n o a d o g g i - a c o n t e n u t i p e r s o n a l i s e n z a i n d i c a r e q u a l i s i a n o l e p a r o l e c h i a v i d e l l a r i c e r c a p e r t r o v a r e l e p r o v e d e l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e . U n a g e n e r i c i t à d e l l a r i c h i e s t a c h e h a g i à p o r t a t o i l R i e s a m e d i B r e s c i a a b o c c i a r e l a p r i m a r i c h i e s t a d i s e q u e s t r i i n f o r m a t i c i c h i e s t i d a l p r o c u r a t o r e c a p o F r a n c e s c o P r e t e e d a l p m C l a u d i a M o r e g o l a .