( A d n k r o n o s ) - N e l d e c r e t o f i r m a t o l o s c o r s o 2 4 o t t o b r e e a r r i v a t o a l l a d i f e s a d i V e n d i t t i s o l o l u n e d ì 2 7 o t t o b r e , l a n u o v a r i c h i e s t a d i s e q u e s t r o - i d i s p o s i t i v i n o n s o n o m a i s t a t i r i c o n s e g n a t i i n a t t e s a d e l R i e s a m e s u l s e q u e s t r o s c a t t a t o n e l l ' i n c h i e s t a ' C l e a n 3 ' - f a r i f e r i m e n t o a l f o g l i o s c r i t t o a m a n o d a G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d e l l ' i n d a g a t o , c o n l a f r a s e ' V e n d i t t i g i p a r c h i v i a p e r 2 0 . 3 0 e u r o ' t r o v a t a a c a s a S e m p i o n e l s e q u e s t r o d e l l o s c o r s o 1 4 m a g g i o , l a " s e r i e d i a n o m a l i e " c h e v e d r e b b e r o c o i n v o l t i i d u e e x c a r a b i n i e r i G i u s e p p e S p o t o e S i l v i o S a p o n e ( n o n i n d a g a t i m a a n c h e l o r o d e s t i n a t a r i d e i s e q u e s t r i ) e a l c u n e i n t e r c e t t a z i o n i a m b i e n t a l i d e l l ' i n d a g a t o i n c u i s i f a r i f e r i m e n t o a " p a g a r e q u e i s i g n o r i l ì " . F r a s e c h e s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e i l p a d r e d e l 3 7 e n n e d i c e r i f e r i r s i a l p a g a m e n t o i n n e r o d e l v e c c h i o p o o l d i f e n s i v o . P e r l a P r o c u r a d i B r e s c i a è " i n d i s p e n s a b i l e " d i s p o r r e d e l l a c o p i a i n t e g r a l e d e i d i s p o s i t i v i e s u p p o r t i i n d i c a t i , " n o n e s s e n d o p o s s i b i l e a l l o s t a t o i n d i v i d u a r e d e l l e s p e c i f i c h e c h i a v i d i r i c e r c a p e r e f f e t t u a r e u n a s e l e z i o n e m i r a t a d e l l e i n f o r m a z i o n i u t i l i a i f i n i d e l l e i n d a g i n i " , i n o l t r e " l ' i m p o n e n t e e c o m e d i a t i c a c h e l a v i c e n d a h a a v u t o n e l l ' u l t i m o a n n o e m e z z o " f a r i t e n e r e a l t a m e n t e p r o b a b i l e l a p r e s e n z a d i c o n v e r s a z i o n i ( c h a t , w h a t s a p p , f o t o ) r e c e n t i " u t i l i a r i c o s t r u i r e i f a t t i e l e c o n n e s s e r e s p o n s a b i l i t à " . L ' i n d i c a z i o n e d i p a r o l e c h i a v e r e n d e r e b b e i m p o s s i b i l e c a t t u r a r e " c o n v e r s a z i o n i c o n t e n e n t i l i n g u a g g i o c r i p t i c o o a l l u s i v o o v v e r o s c a m b i a t e c o n s o g g e t t i m e m o r i z z a t i n e i d e v i c e c o n n o m i g n o l i o a b b r e v i a z i o n i " , i n o l t r e p e r c h i i n d a g a b i s o g n a r e c u p e r a r e g l i a t t i i n v e s t i g a t i v i r e l a t i v i a l l ' a r c h i v i a z i o n e d e l 2 0 1 7 , m a a n c h e l e c h a t c a n c e l l a t e . T r a g l i e l e m e n t i s u c u i o c c o r r e f a r e c h i a r e z z a , " v i è l a a c c e r t a t a d i s p o n i b i l i t à " d a p a r t e d e i S e m p i o d e l l a c o n s u l e n z a d e l l ' e s p e r t o P a s q u a l e L i n a r e l l o i n c a r i c a t o d e l l e i n d a g i n i d i f e n s i v e d a l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , c o l p e v o l e d e l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . " V i è d u n q u e l a n e c e s s i t à d i r i c e r c a r e c h i n e a b b i a a v u t o l a m a t e r i a l e d i s p o n i b i l i t à i n q u e l p e r i o d o , v e r i f i c a n d o s e e s s a f o s s e m e m o r i z z a t a n e g l i a p p a r a t i i n f o r m a t i c i i n s e q u e s t r o e s e e s s a s i a s t a t a i n v i a t a a t e r z i a m e z z o d i c a n a l i i n f o r m a t i c i " . C o n s u l e n z a c h e i S e m p i o a v r e b b e r o a v u t o p r i m a d e l l a d i s c o v e r y , c h e i l c o n s u l e n t e L u c i a n o G a r o f a n o r i c e v e i l 1 3 g e n n a i o 2 0 1 7 e d i c u i g i à a f i n e d i c e m b r e 2 0 1 6 v e n g o n o r i p o r t a t i a m p i v i r g o l e t t a t i d a l l a s t a m p a . A n d r e a S e m p i o v e r r à s e n t i t o i l 1 0 f e b b r a i o 2 0 1 7 , q u a r a n t a g i o r n i d o p o l e p r i m e n o t i z i e c o m p a r s e s u i m e d i a .