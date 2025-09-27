M i l a n o , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e o p p o r t u n a u n ' i s p e z i o n e n e l l ' o r g a n i c o d e l T r i b u n a l e d i P a v i a " . A r i v o l g e r s i a l G u a r d a s i g i l l i C a r l o N o r d i o è l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a c c u s a t o d i a v e r f a v o r i t o A n d r e a S e m p i o , i n q u i s i t o p e r l ' o m i c i d i o ( i n c o n c o r s o ) d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . L ' e x m a g i s t r a t o a v r e b b e f a v o r i t o , p e r u n a s o m m a d i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o , l a p r i m a a r c h i v i a z i o n e d i S e m p i o a v v e n u t a n e l 2 0 1 7 . U n a v e r i f i c a - c h i e s t a d a A i e l l o o s p i t e i e r i d i ' Q u a r t o G r a d o ' - p e r c h é " n o n c ' è i l s e n s o d e l l a m i s u r a , n o n s i p o s s o n o s p e n d e r e i m i l i o n i d e l c o n t r i b u e n t e p e r d r e n a r e i n d i r e t t a u n c a n a l e p e r t r o v a r e d e l l e t r a c c e c h e n o n e s i s t o n o e n o n s o n o m a i e s i s t i t e . N o n s i p o s s o n o s p e n d e r e i m i l i o n i d e l c o n t r i b u e n t e p e r d i s p o r r e d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i e p e r f a r e l ' a t t i v i t à d i p e r q u i s i z i o n e s u u n p i z z i n o c h e d i c e ' V e n d i t t i g i p a r c h i v i a x 2 0 . 3 0 e u r o ' " . I l d i f e n s o r e r i c o r d a c h e " V e n d i t t i n o n è m a i s t a t o g i p , V e n d i t t i n o n p u ò a r c h i v i a r e p u ò s o l t a n t o r i c h i e d e r e u n ' a r c h i v i a z i o n e . A l l o r a , p e r c o e r e n z a , s i d e v e i n d a g a r e e p e r q u i s i r e a n c h e i l g i p . P e r c h é , i n v e c e , V e n d i t t i è l ' u n i c o i n d a g a t o ? " . E i n m o d o p r o v o c a t o r i o , a s o t t o l i n e a r e l e l e t t u r e m u l t i p l e d e l l ' a p p u n t o s c r i t t o d a G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d i A n d r e a , t r o v a t o n e l l a p e r q u i s i z i o n e i n c a s a d e l l o s c o r s o m a g g i o , m a s c r i t t o a l l ' i n i z i o d e l f e b b r a i o 2 0 1 7 , A i e l l o d i c e : " M a g a r i 2 0 v a n n o a V e n d i t t i e 3 0 v a n n o a l g i p p e r c h é p o i i l p r o v v e d i m e n t o p i ù i m p o r t a n t e s a r e b b e q u e l l o d e l g i p c h e a r c h i v i a . E p e r c h é i c o r r u t t o r i n o n s o n o i n d a g a t i ? " .