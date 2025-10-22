M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o g i à s t u d i a t o i l t e m a p r i m a e i n d i p e n d e n t e m e n t e d e l l e s o l l e c i t a z i o n i l e g i t t i m e d i a l t r i d i f e n s o r i . L a q u e s t i o n e è s t r e t t a m e n t e g i u r i d i c a e l e p r i m e i m p r e s s i o n i n o n v a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e : n e l b r e v e - m e d i o t e r m i n e q u e s t a p r o s p e t t i v a n o n è a l l ' o r i z z o n t e " . L i b o r i o C a t a l i o t t i , l e g a l e d i A n d r e a S e m p i o , r e p l i c a c o s ì a c h i g l i c h i e d e s e s t a v a l u t a n d o - c o n l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a - l a p o s s i b i l i t à d i c h i e d e r e d i t r a s f e r i r e g l i a t t i s u l c a s o G a r l a s c o d a P a v i a a B r e s c i a p e r c h é c o n n e s s i c o n l ' i n c h i e s t a s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e c h e v e d e i n d a g a t o l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i . " S t i a m o c e r c a n d o i p r e c e d e n t i s u l c a s o " c h e c h i a m e r e b b e i n c a u s a l ' a r t i c o l o 1 1 d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e , " f a t e m i a p p r o f o n d i r e s e è f o n d a t a e d e v e n t u a l m e n t e p r o p o r r ò l a q u e s t i o n e . P e r n o i i l g i u d i c e n a t u r a l e è P a v i a . N o n v o g l i a m o s o t t r a r r e i l c a s o a u n p r o c u r a t o r e c a p o c h e è u n a g a r a n z i a e a i d e i p m d i c u i a p p r e z z o i l l a v o r o , s a l v o c h e i l c o d i c e d i p r o c e d u r a c e l o i m p o n g a . N o n c e r c h i a m o e s c a m o t a g e , m a c i a t t e n i a m o a i m o t i v i g i u r i d i c i . N o n d ò l e z i o n i a n e s s u n o e s p e r o d i e s s e r e a l l ' a l t e z z a d e l c o m p i t o " c o n c l u d e C a t a l i o t t i .