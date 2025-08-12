M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o m u n i c a t o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a c o n f e r m a l a c o n v i n z i o n e d a s e m p r e e s p r e s s a d a l n o s t r o c o n s u l e n t e : s i è t r a t t a t o d i u n a p a l e s e c o n t a m i n a z i o n e . S e s i g u a r d a n o i d a t i e n o n l e s u g g e s t i o n i o g n i p a s s a g g i o c o n f e r m a , a n c h e s e n o n v e n e e r a b i s o g n o , l a r e s p o n s a b i l i t à d i S t a s i " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s G i a n L u i g i T i z z o n i , l e g a l e d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , d o p o l a n o t a d e l l a P r o c u r a d i P a v i a c h e c o n f e r m a c h e i l D n a m a s c h i l e t r o v a t o s u l l a g a r z a n o n s t e r i l e u t i l i z z a p e r r e c u p e r a r e l a t r a c c i a g e n e t i c a n e l l a b o c c a d e l l a v e n t i s e i e n n e è f r u t t o d i u n a c o n t a m i n a z i o n e d u r a n t e l ' a u t o p s i a .