P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' o m i c i d i o d e l l a f i d a n z a t a C h i a r a P o g g i , n o n p u ò p a r t e c i p a r e a l l ' u d i e n z a d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o i n q u a n t o " n é p e r s o n a o f f e s a , n é i n d a g a t a " . E ' l a r i c h i e s t a d e l l ' a v v o c a t o F r a n c e s c o C o m p a g n a , l e g a l e d e l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a i n a p e r t u r a d i u d i e n z a d a v a n t i a l l a g i p d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i . U n a r i c h i e s t a c h e l a s t e s s a g i u d i c e h a r e s p i n t o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' a r t i c o l o 4 0 1 c o m m a 3 d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e e i n d i c a n d o i l c o n d a n n a t o c o m e " p e r s o n a i n t e r e s s a t a " .