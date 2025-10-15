M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c u s a , n e l l ’ a n s i a d i a t t i v i s m o , h a a s s u n t o , r i t e n g o c o n s i n g o l a r e l e g g e r e z z a u n i m p o r t a n t e e d r a m m a t i c o r i s c h i o : d i s t r u g g e r e l a r e p u t a z i o n e e s o l t a n t o p o i p r o d i g a r s i a l l a r i c e r c a d e l l a p r o v a " . L ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , è l a c o n i c o n e l d e f i n i r e l a s c e l t a d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a d i d i s p o r r e , l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e , u n a p e r q u i s i z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x m a g i s t r a t o i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i n e l c a s o G a r l a s c o . V e n d i t t i , a d i r e d e g l i i n q u i r e n t i , n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o - p e r u n a c i f r a d i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o - l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . U n f a s c i c o l o c h e s i a g g i u n g e a u n a l t r o c h e l o v e d e p r o t a g o n i s t a d e l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' . P e r A i e l l o " è s t a t a s a c r i f i c a t a o g n i p r u d e n z a , a f a v o r e d e l l a s p e d i t e z z a n o n n e c e s s a r i a , t r a t t a n d o s i d i f a t t i n o n r e c e n t i , p r u d e n z a c h e a v r e b b e c o n d o t t o , p r i m a a r a c c o g l i e r e , i n s e g r e t o , e d u n q u e p e r d e f i n i z i o n e c o n m a g g i o r e e f f i c a c i a , l a p r o v a , p e r p o i r e n d e r n o t o l o s t a t u s d i i n d a g a t o d e l m a g i s t r a t o " . I l r e a t o c o n t e s t a t o a u n m a g i s t r a t o , n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l e s u e f u n z i o n i , " m i n a l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l ’ i n t e r a m a g i s t r a t u r a " , s c r i v e n e l l a s u a m e m o r i a p r e s e n t a t a a l R i e s a m e e h a a v u t o c o m e e f f e t t o " l a d i s t r u z i o n e i r r e v e r s i b i l e d e l p a t r i m o n i o d i o n o r a b i l i t à d e l m i o a s s i s t i t o " . " T u t t a v i a , a n c h e q u a l o r a s i f o s s e a g i t o c o n p r u d e n z a , e n o n è s t a t o c o s ì , d o p o a v e r m e g l i o r i c o s t r u i t o e c i r c o s t a n z i a t o g i à o g g i a v r e m m o i l d o v e r e d i c o n f r o n t a r c i c o n u n a c o n g e n i t a i n i d o n e i t à a f o n d a r e l ' e s e r c i z i o d e l l ' a z i o n e p e n a l e a v u t o r i g u a r d o a l l ' o n e r e d e l l a p r o v a , i n q u e s t o c a s o p o d e r o s o , c h e g r a v a s e m p r e s u l l ' o r g a n o d i a c c u s a . I p o t i z z a n d o s i u n a c o r r u z i o n e a t t r a v e r s o l a d a z i o n e d i d a n a r o c o n t a n t e , l ’ o n e r e a d i s t a n z a d i 8 a n n i d i v e n t a a s s o l u t a m e n t e p r o i b i t i v o s e n o n i m p o s s i b i l e " .