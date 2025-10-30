M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l c u n i e l e m e n t i t r o v a t i d u r a n t e l a p e r q u i s i z i o n e d e l l ' a b i t a z i o n e a v v e n u t a l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e e u n a l t r o i n s i e m e d i c o s e c i f a n n o r i t e n e r e c h e , s e c ' è s t a t o u n p a s s a g g i o d i d e n a r o , l o h a o r c h e s t r a t o l u i " . C o s ì u n a f o n t e q u a l i f i c a t a s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s l a s c e l t a o d i e r n a d i i s c r i v e r e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i G i u s e p p e S e m p i o , p a d r e d i A n d r e a , c o n l ' a c c u s a d i c o r r u z i o n e . P e r l a P r o c u r a d i B r e s c i a s a r e b b e s t a t o G i u s e p p e S e m p i o a d a v e r e u n r u o l o n e l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i c h e n e l 2 0 1 7 c h i e s e r a p i d a m e n t e l ' a r c h i v i a z i o n e d i S e m p i o , o r a n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . O l t r e a l f a m o s o b i g l i e t t o s c r i t t o a m a n o t r o v a t o i n c a s a S e m p i o , c i s a r e b b e r o a n c h e a l t r i e l e m e n t i c o n t r o i l n u o v o i n d a g a t o . G i u s e p p e S e m p i o h a s e m p r e s o s t e n u t o c h e i s o l d i d i c u i s i p a r l a i n a l c u n e i n t e r c e t t a z i o n i s o n o s e r v i t i p e r p a g a r e i n c o n t a n t i ( e s e n z a r i c e v u t a ) i l v e c c h i o p o o l d i f e n s i v o .