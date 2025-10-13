M i l a n o , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M a s s i m o L o v a t i , a v v o c a t o d i A n d r e a S e m p i o i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , h a c h i e s t o d i e s s e r e i n t e r r o g a t o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o F a b i o D e P a s q u a l e t i t o l a r e d e l f a s c i c o l o p e r d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a n a t o d a u n a d e n u n c i a d e i f r a t e l l i E n r i c o e F a b i o G i a r d a , e x a v v o c a t i d i A l b e r t o S t a s i c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r i l d e l i t t o d i G a r l a s c o . L ' a v v o c a t o L o v a t i a v r e b b e r e s o d i c h i a r a z i o n i " d i f f a m a t o r i e e c a l u n n i o s e " n e i c o n f r o n t i d e l l o s t u d i o l e g a l e G i a r d a l o s c o r s o 1 3 m a r z o 2 0 2 5 d e f i n e n d o l a r i a p e r t u r a d e l c a s o " f r u t t o d i u n a m a c c h i n a z i o n e d e l l a d i f e s a G i a r d a " o a n c o r a " f r u t t o d i u n a m a c c h i n a z i o n e o r g a n i z z a t a d a g l i i n v e s t i g a t o r i d e l l o s t u d i o d e g l i a v v o c a t i d i f e n s o r i d i S t a s i c h e c l a n d e s t i n a m e n t e h a n n o p r e l e v a t o i l D n a " a S e m p i o . A g i o r n i i f r a t e l l i G i a r d a p o t r e b b e r o p r e s e n t a r e u n a s e c o n d a d e n u n c i a - q u e r e l a d o p o l e a f f e r m a z i o n i r e s e d a L o v a t i a ' F a l s i s s i m o ' d o v e h a t i r a t o i n b a l l o l a v e c c h i a d i f e s a d i S t a s i l e g a n d o i l n o m e d e l d e f u n t o a v v o c a t o e p r o f e s s o r e A n g e l o G i a r d a , f o n d a t o r e d e l l ' o m o n i m o s t u d i o , a p r e s u n t e " m a s s o n e r i e b i a n c h e " . I l m o m e n t o n o n è s e m p l i c e p e r M a s s i m o L o v a t i . S e m p i o s t a v a l u t a n d o d i s o s t i t u i r l o c o n u n a l t r o d i f e n s o r e e a n c h e l ' O r d i n e d e g l i a v v o c a t i s i è m o s s o : l ' a v v o c a t o p a v e s e r i s c h i a r i c h i a m i o s a n z i o n i .